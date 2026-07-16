Izdaja, mučenje i gašenje: Kako je pala Torcida Zagreb i zašto se njezin transparent opet pojavio

Priča koja je potresla hrvatsku navijačku scenu, ispunjena optužbama o neoprostivoj izdaji, brutalnim nasiljem i unutarnjim raskolom, dobila je neočekivan epilog. Mjesecima nakon što je zagrebačka podružnica Torcide raspuštena pod teretom skandala bez presedana, njezin prepoznatljivi transparent ponovno se pojavio na europskom gostovanju Hajduka u ŽIilini, ostavljajući brojna pitanja otvorenima.

Početak kraja: zasjeda, mobitel i neoprostiva izdaja

Sve je počelo u ožujku, događajem koji je u početku bio tek crtica u policijskom izvješću. U zagrebačkom naselju Črnomerec, 16. ožujka, više nepoznatih osoba napalo je 36-godišnjaka u automobilu. Vozilo su mu oštetili, njega lakše ozlijedili i, ključno za cijelu priču, oduzeli mu mobitel. Uskoro se ispostavilo da napadnuti muškarac nije slučajan prolaznik, već jedan od istaknutih članova Torcide Zagreb, a napadači su, prema informacijama iz navijačkih krugova, bili pripadnici suparničke skupine Bad Blue Boys.

Dok se incident još prepričavao u uskim krugovima, stigla je javna poruka. Na utakmici Dinama i Lokomotive, na sjevernoj tribini maksimirskog stadiona osvanuli su transparenti koji su nedvosmisleno ciljali na splitske rivale: "Torcida Beograd", "Torcida uz drukere" i "Tko to ovde peva?". Provokacije su bile direktna posljedica onoga što su Boysi navodno pronašli u otključanom mobitelu. Bio je to početak afere koja će dovesti do gašenja jedne od najjačih i najradikalnijih Hajdukovih navijačkih podružnica.

Prijateljstvo s Grobarima i uvrede vlastitoj braći

Ono što je pronađeno u mobitelu preraslo je u skandal kakav se ne pamti. Prema informacijama koje su objavili specijalizirani navijački portali, u uređaju su se nalazile poruke, glasovne snimke pa čak i videozapisi koji su svjedočili o prisnoj komunikaciji vođe Torcide Zagreb s istaknutim članom Grobara, navijačke skupine beogradskog Partizana. U navijačkom svijetu, gdje rivalstvo sa srpskim skupinama predstavlja svetinju, a domoljublje temeljnu vrijednost, takav kontakt smatra se najvećom mogućom izdajom.

No, priča je bila daleko gora od samog kontakta. U porukama se navodno dogovaralo buduće prijateljstvo između dijela Torcide i Grobara, spominjali su se tajni sastanci na Kopaoniku uz pjesme Seke Aleksić, a sve je kulminiralo obećanjem da će Grobarima biti poslane fotografije pripadnika BBB-a. Dijeljenje informacija o suparničkoj hrvatskoj skupini s neprijateljskom srpskom grupom prelazak je crvene linije. Povrh svega, dotični torcidaš je u porukama pogrdnim riječima vrijeđao članove vlastite skupine, nazivajući ih "debilima", a nije poštedio ni navijače Benfice iz prijateljske skupine No Name Boys.

Brutalna kazna i javno sramoćenje

Reakcija je bila brza i nemilosrdna. Središnjica Torcide u Splitu, koja navodno nije znala za kontakte zagrebačkog ogranka, pokrenula je internu istragu i lov na "izdajice". Transparent "Torcida Zagreb", koji je godinama bio neizostavan dekor na svim utakmicama Hajduka, naprasno je nestao s tribine. Podružnici je, šuškalo se, zabranjen dolazak na utakmice do kraja sezone.

Ubrzo se društvenim mrežama počeo širiti i stravičan videozapis koji ledi krv u žilama. Na snimci se vidi kako jedna osoba plamenikom spaljuje kožu na nozi muškarca koji leži, čini se, bez svijesti. Cilj je bio uništiti tetovažu s natpisom "Torcida Zagreb".

​- Ovo je bila tetovaža Torcide Zagreb. Toga više nema. Jer ti si jedno je*eno smeće i ti to ne zaslužuješ ikad više biti. Mi ovo palimo i tu se ne smije vidjet da je ikad bila Torcida Zagreb - čuje se glas na snimci.

Iako autentičnost snimke i identitet osoba na njoj policija još istražuje, u navijačkom svijetu ona je shvaćena kao poruka o tome kako prolaze oni koji prekrše nepisani kodeks. Sama podružnica Torcida Zagreb ogradila se od svog člana priopćenjem koje je kružilo mrežama, nazivajući ga "moralnom nakazom" i naglašavajući da je "kontakt s četnicima izdaja na najvećem mogućem nivou".

Misterij povratka u Žilini

Mjesecima je sudbina jedne od najstarijih Torcidinih podružnica bila neizvjesna. Smatralo se da je grupa, koja je trebala slaviti 35 godina postojanja, ugašena zauvijek. A onda, na uzvratu prvog pretkola Europske lige protiv Žiline u Slovačkoj, dogodio se preokret. Među gotovo 1500 Hajdukovih navijača, na ogradi gostujućeg sektora, ponovno je osvanuo transparent "Torcida Zagreb".

Njegov povratak izazvao je šok i zbunjenost. Znači li to da je zagrebačkoj ekipi oprošteno? Jesu li redovi očišćeni od onih koji su osramotili ime skupine? Ili se radi o činu prkosa preostalih članova koji se ne mire s odlukom o gašenju? Zasad nema službenih odgovora, a Torcida se o slučaju nikada nije javno oglasila. Povratak transparenta u Žilini, na prvoj europskoj stepenici Hajduka, ostaje simboličan čin koji pokazuje da priča, unatoč svemu, još nije završena.

Split: Bakljada navijača na utakmici Hajduka i Dinama na Poljudu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL - ilustrativna fotografija

*uz korištenje AI-ja