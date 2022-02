Pulski gradonačelnik Filip Zoričić potvrdio je u subotu kako će nogometni kamp Istre 1961 biti izgrađen prije nego što mnogi pretpostavljaju, no bez suglasnosti države nije moguće mijenjati idejni projekt iz važeće lokacijske dozvole koja je sastavni dio darovnog ugovora kojim je lani država područje Marsovog polja poklonila Gradu Puli.

"Meni u ovih osam mjeseci uopće nikada nije bilo upitno treba li pulskom prvoligašu kampus, trebaju li španjolski većinski vlasnici ostati i treba li se klub još više i bolje razvijati kroz omladinski pogon. Ono što je bitno, a što mnogi jednostavno ne razumiju jest činjenica da bez suglasnosti države nije moguće mijenjati idejni projekt iz važeće lokacijske dozvole koja je sastavni dio darovnog ugovora kojim je lani država područje Marsovog polja poklonila Gradu Puli", kazao je Zoričić dodavši kako projekt predviđa dva nogometa igrališta, stazu za trčanje i rekreaciju, zelene površine za trčanje i rekreaciju, akumulacijsko jezero, pješačke odnosno trim staze, prometnice, parkiranje i druge javne sadržaje.

Klubu sad, dodao je on, prema onome što su komunicirali, trebaju tri terena. Cilj je, dakle, smatra Zoričić, razraditi jasan projekt s maksimalno tri terena te različite javne sadržaje za građane o kojima sam javno već govorio i tako stvoriti prostor prilagođen svima i privatnom sektoru i javnom interesu.

"Bude li to prostorno moguće i ukoliko nadležno ministarstvo da pozitivan odgovor, onda smo na dobrom putu. Uz to, ono što se zaboravlja, jest da bi se nekome dodijelila koncesija, uz suglasnost države, potrebno je raspisati javni natječaj", naglasio je gradonačelnik Zoričić dodavši kako Istri 1961 želi osigurati uvjete za razvoj, ali u realnim, mogućim uvjetima i ne na štetu kvalitete života građana Pule.

"Moj stav, kao odgovorne osobe grada, isključivo je odlučivanje na temelju ugovora i lokacijske dozvole, u vrijeme mog mandata neće biti bacanja pijeska u oči. Želim se držati slova zakona nauštrb jeftinog populizma pa makar me to stajalo trenutne popularnosti i napada medija", poručio je Zoričić navevši kako "nije upitno može li na Marsovom polju biti Istrin kampus, već kako do toga može doći".

"Stvar je ugovora o darivanju između Republike Hrvatske i Grada Pule i onog što piše u njemu i to treba, napokon, razjasniti, jer Marsovo polje mora i treba biti prostor i za sport i za rekreaciju", zaključio je Zoričić dodavši kako on "radi sve u duhu zakonskih odredbi i onoga što piše u ugovoru, a ne da nakon svog mandata ostavim gradu i Klubu vruć krumpir."