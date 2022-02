Čeka nas zahtjevna utakmica s jednom od najkvalitetnijih ekipa lige. Nastojat ćemo nastaviti s dosadašnjim dobrim nastupima protiv ove ekipe i pokušati im otežati na terenu na sutrašnjem susretu, rekao je trener Istre 1961 Gonzalo Garcia uoči dvoboja 24. HT Prve lige protiv Osijeka koji je na rasporedu u subotu u 17.05 sati.

Osječani su otvorili 2022. porazom domaćim porazom od Slaven Belupa da bi nakon toga slavili protiv Dragovoljca i derbiju s Rijekom. A u nastavku neviđene atmosfere u Osijeku stigao je i povremeni hrvatski reprezentativac Kristijan Lovrić.

Istra je od dolaska Nenada Bjelica tek jednom došla do bodova protiv Osijeka, bilo je to baš u 6. kolu ove sezone kada su na svome terenu došli do punog plijena i nanijeli mu prvi od ukupno tri poraza ove sezone (Istra, Dinamo, Slaven Belupo).

Osječanima je danas pobjeda 'pod mus'! Naravno, prvaka Hrvatske definitivno neće odrediti rezultat 24. kola, no u ovoj sezoni, pretendenti za naslov svaki 'kiks' plaćaju itekako skupo. Najbolje znaju to Riječani, koje, doduše, raspored nije pomazio (Dinamo, Lokomotiva, Osijek) na otvaranju godine, no Dinamo im je već pobjegao na šest bodova prednosti, uz utakmicu manje.

Nakon što su Istrani nanijeli Osječanima prvi poraz sezone, momčad Nenada Bjelice revanširala se uvjerljivom pobjedom 3-0. Iako, Istra se i tada došla nadigravati na Gradski vrt.

- Rezultat s prošle utakmice nije realan odraz onoga što možemo postići i to ćemo probati dokazati u subotu na ovom susretu - zaključio je Luka Marin.