Puno radim i borim se, a nakon karijere mi je jedina želja biti sretna s obitelji kojoj želim pružiti sve što mogu, rekla je Matea Jelić (23) koja je do prvog europskog zlata došla u Sofiji preko Britanke Lauren Williams za koju kažu da je jedna od najboljih na svijetu.

- U finalu sam se borila s Lauren s kojom se nerijetko nađem jedan na jedan. Obje smo u vrhu već neko vrijeme i često bude napeto. Uvijek se dobro potučemo i borba izgleda savršeno. Nadam se ćemo biti i na TV-u i da će se ljudima svidjeti. Znam da naporno trenira isto kao i ja, te mislim da nas je zanimljivo za gledati - rekla je Matea.

Jelić se iz Sofije, isto kao i Bruna Vuletić i Lena Stojković, vratila u Split kao europska prvakinja do 67 kilograma. Djevojke su Hrvatskoj, zemlji od četiri milijuna stanovnika, osigurale vodstvo na ljestvici osvajača medalja, dok su s druge strane, Rusija sa 145 milijuna i Španjolska s 50 milijuna stanovnika uzele po jedno zlato.

- Europsko prvenstvo je korak naprijed. Nova prilika za ostvariti nešto i u tome smo uspjeli. Puno mi znači za budućnost i zahvalna sam što sam dobila priliku biti u reprezentaciji te se nadam da ću nastaviti niz i ostati u vrhu jer mi na kraju nije bitna samo jedna medalja - kazala je.

Ljubav prema taekwondou za Mateu je počela još u djetinjstvu, a put do uspjeha i rezultata koje danas ima nije bio nimalo lagan.

- Počela sam trenirati sa sedam godina. Mama me upisala u klub u Kninu, te sam se kroz druženje, natjecanje i treninge odmah zaljubila u taj sport. Zbilja sam zahvalna što sam se rano krenula time baviti - rekla je.

Na juniorskom Prvenstvu Hrvatske u Rijeci 2013. godine, Jelić je doživjela tešku ozljedu te je hitno prebačena u riječku bolnicu.

- Ustanovili su mi da imam unutarnje krvarenje i baš je bilo gadno. Imala sam dvije operacije, te sam izgubila puno krvi. Roditelji su cijelo vrijeme bili uz mene i mama je u jednom trenutku izašla van iz bolnice predahnuti te je srela Janicu Kostelić. Zamolila ju je da me posjeti i ohrabri jer mi zbilja bilo teško, te sam razmišljala kako ću dalje. Tada sam odlučila da neću odustati i da ću biti samo još jača - prisjetila se Jelić koja je već sljedeće godine postala Svjetska juniorska prvakinja do 63 kilograma u Tajvanu.

Matea je nastavila nizati pobjede, te je 2019. godine postala prva Kninjanka u povijesti koja je izborila plasman na Olimpijske igre osvojivši srebro u kategoriji do 67 kilograma na Grand Prix Finalu u Moskvi. Zaradila je 48 bodova i time je skočila na treće mjesto olimpijske rang-liste, a danas se nalazi na vrhu.

- Ta godina je za mene, trenera i klub bila najteža godina. Imali smo puno natjecanja, puno smo radili da dođemo do prvog mjesta na olimpijskoj rang-listi, uspjeli smo i još uvijek smo prvi. Kad sam došla u klub, bila sam 28. Tri godine mi je trebalo da izborim plasman na Olimpijske Igre što sam s trenerom Tonijem uspjela i već dvije godine držimo prvo mjesto u svijetu - rekla je Jelić.

Jedna od Matei najdražih pobjeda zasigurno je zlato s Grand Prixa održanog u rimskom Koloseumu, mjestu u kojem je tijekom “Igara” znalo biti ubijeno 500 gladijatora i 1100 životinja u jednom danu.

- Atmosfera je bila prelijepa i organizacija je bila odlična. Ono što me posebno dojmilo su detalji, kao na primjer plavo borilište sa zlatnim rubovima. Ulazak u borbu napravljen je drugačije nego inače, dug je prolaz do borbe, ma sve je puno posebnije. Ne mogu vam opisati, zbilja poseban osjećaj - prisjetila se Jelić.

Mateu trenira Toni Tomas s kojim surađuje posljednjih pet godina, te za njega ima same riječi hvale.

- Ne bi bila tu gdje jesam da nema njega. Najbolja odluka mi je bila dolazak u klub Marjan. Tada su tamo bili Veljko Laura i Marko Novak, a Toni se vratio u klub nakon Olimpijade u Riju - objasnila je Matea.

Tomas je jedan od najcjenjenijih trenera koji je imao najviše ponuda za odlazak u inozemstvo, ali je ipak odlučio ostati u Hrvatskoj. Često je proglašavan najboljim trenerom Grada Splita, a trenirao je i trofejne sestre Zaninović.

- Strog je, ali za mene je on najbolji trener na svijetu. Zahvalna sam što je tu i nadam se da će ostati sa mnom do kraja karijere - rekla je Matea koja je u 2020. godini proglašena najboljom sportašicom Hrvatske u izboru Hrvatskog olimpijskog odbora.

Skromna Matea, niti u jednom trenutku uspjeh nije pripisala samo sebi, nego nam je cijelo vrijeme kroz razgovor davala do znanja kako to nije samo njezina medalja. Izrazito je zahvalna što je trener cijelo vrijeme uz nju, a pogotovo u onim trenucima kada joj je bilo najteže.

- Bila sam na puno natjecanja prije ovog Europskog. Bila su tri svjetska, te sam izgubila na zlatni bod. Pitala sam se zašto mi se to događa, toliko treniram i mislim da zaslužujem pobjedu, ali onda sam shvatila da ne ide uvijek sve kako si čovjek zamisli. Naučila sam biti strpljiva i zahvalna na svemu što imam dosad. Kad sam to naučila, počela su mi se otvarati sva vrata. Trudila sam se vjerovati u ono što radim. Da sam možda prije tako razmišljala, rezultati bi vjerojatno došli i prije - rekla je Matea i dodala:

- Naravno da postoje trenutci kada više ne možeš i kada misliš da ne možeš, ali nije stvar motivacije nego samodiscipline. Trener mi uvijek govori da nema koristi od žaljenja i da sam odlučuješ o svojoj sudbini. 'Radiš za svoj život i ne smiješ kriviti druge za ono što ti se događa. Stvari na koje možeš utjecati ih promijeniš, a one koje ne možeš nikome ništa.

S obzirom na to da svijetom hara pandemija korona virusa, hrvatska taekwondoašica također je jedna od brojnih sportaša koja je preboljela Covid-19.

- Razboljela sam se točno tri tjedna prije priprema za Europsko. Bilo mi je teško trenirati. Imala sam temperaturu, glavobolju i izgubila sam okus. Samo sam razmišljala o tome da što prije prestane kako bi bila spremna za EP. Bilo mi je teže vratiti se treninzima, isto kao i nakon svake bolesti. Bilo me strah jer su svi pričali da korona ide na pluća pa sam razmišljala hoću li moći normalno disati, ali na kraju je sve bilo dobro - rekla je Matea koja se iz Sofije na kraju vratila sa zlatom oko vrata.

Dva tjedna prije EP, Matea je na lijevu podlakticu istetovirala rečenicu 'Until I win' (Dok ne pobijedim).

- Od djetinjstva me nekako prati ta rečenica. Stavila sam ju na vidljivo mjesto kako bi se ohrabrila kada mi je teško - objasnila je.

Matea je završila jezičnu gimnaziju, nakon čega je život posvetila taekwondou. Trenira dva puta dnevno po tri sata, a najveća podrška su joj roditelji, brat Kristijan (19) koji radi kao trener taekwondoa i sestra Ivona (13) koja se također bavi ovim sportom.

- Njima nije bitno da osvajam nego da sam sretna. Kroz sport sam pronašla sebe i sada imam tenera koji je uz mene isto kao i oni. Postao je dio moje obitelj i ne mogu biti zahvalnija. U klubu smo isto svi jedni uz druge, i sve je to razlog zbog čega se sad ovo događa. Ništa nisam sama napravila - naglasila je Matea.

Najbolja hrvatska taekwondoašica živi u Splitu, ali kada dolazi u rodni Knin uvijek ju razveseli mamina kuhinja.

- Volim sve jesti, ali najdraže su mi mamine lasagne. Prije natjecanja moram paziti na prehranu. Uglavnom sam na 70 kilograma pa smanjim unos kalorija kako bi dostigla željenu kilažu - objasnila je.

Pitali smo Mateu je li se nekad pronašla u situaciji da se morala obraniti i što joj dečki kažu s obzirom na to da se bavi sportom zbog kojeg bi joj se rijetko koji zamjerio.

- Moje vještine vani ne znače puno zato što nikad tako nešto ne bi napravila. Ne izlazim puno, a kad se družim se nadam da će sve biti dobro. Ne želim upadati u nikakve probleme i to me uopće ne zanima - rekla je i dodala:

- Ne znam da li me se dečki boje, ali znam da mi ne prilaze, haha. Ne znam je l' to zato što treniram taekwondo. Srećom, nikad mi nije bilo potrebno da se obranim od nekoga.

U slobodno vrijeme druži se s prijateljicama za koje kaže da baš i nisu bile zainteresirane za taekwondo kao i ona.

- Kad smo bile male, više nas je treniralo, ali na kraju sam ostala sama. Sada sam našla ljude koji vole isto što i ja, i oni su sada moja obitelj. Toliko toga prolazimo zajedno, od padova do uspona. Držimo se ponizni i jedni druge podržavamo kad je teško - rekla je Jelić i dodala:

- S obzirom na to da se taekwondoom bavim od malih nogu, mogu reći da sam kroz sport, odnosno poraze ali i pobjede, naučila biti ponizna jer se sjetim da nisam sama to postigla. Puno ljudi je stajalo uz mene kad mi je bilo najteže, te smatram da ne bi bila to što jesam da nije ovog sporta. Mislim da bi se s time složili svi sportaši jer znaju da nije lako, ali se isplati. Ništa ne može zamijeniti onaj osjećaj kada se ispune sve želje i želje svih ljudi oko tebe. Kada je cijela Hrvatska sretna zbog tebe, mislim da nema vrjednijeg osjećaja tako da sve ozljede padnu u vodu. Taj osjećam ganjam i ganjat ću ga do kraja karijere, dok god ću moć udarati odnosno dok god će mi tijelo i glava to dopustiti.

Matea je nakon povratka s Europskog prvenstva na Instagramu objavila fotografiju nogu koje su bile prepune modrica što i pokazuje kako put do zlata nije bio nimalo lagan.

- Kad se vratim s turnira, ritual mi je otići na slap Krčić. Najčešće su mi potkoljenice pune modrica, isto kao i sada. Noge su mi katastrofa. Tukle smo se baš od početka do kraja. Fotografiju sam objavila isključivo zato što je to meni normalno. Nije meni ništa, ali mi je fora vidjeti koliko se potučem i koliko mogu istrpjeti. Nisam to stavila da bi se žalila. Radim stalno na ozljedama, tako da nemam previše problema s tim. Ne želim da me ljudi žale. Koliko god je ovaj sport težak, toliko je i prelijep. Zaljubljena sam u ovaj sport i tako je bilo od malih nogu - zaključila je europska prvakinja Matea Jelić.