Iznenađujuće loša Furija jedva izvukla bod protiv Marokanaca

Nogometaši Španjolske plasirali su se u osminu finala Svjetskog prvenstva u Rusiji kao pobjednici skupine B zahvaljujući remiju 2-2 (1-1) protiv Maroka u susretu 3. kola igranom u Kalinjingradu.

Maroko jedva puta vodio golovima Khalida Boutaiba (14) i Youssefa El-Nesyrija (81), no Španjolska je uspjela izjednačavati preko Isca (19) i Iaga Aspasa (90+1).

Španjolska, kojoj je za osiguranje prolaza u osminu finala dovoljan bio i bod iz dvoboja s Marokom, dominirala je posjedom lopte od samoga početka, no zbog velike nesmotrenosti njihova iskusnog dvojca Inieste i Ramosa prvi pogodak na utakmici postigao je Maroko. Iniesta je na sredini igrališta ostavio loptu za Ramosa, no ovaj ju nije prihvatio, a taj je nesporazum iskoristio Boutaib, oteo loptu i sjurio se sam prema De Gei. Kada je došao pred španjolskog vratara marokanski je napadač zadržao prisebnost i poslao mu loptu kroz noge za prvi gol svoje reprezentacije na ovom SP.

Ipak, vodstvo Maroka nije dugo trajalo, a španjolski kapetan Iniesta vrlo se brzo iskupio za svoju nesmotrenost. Isco, Diego Costa i Iniesta odigrali su sjajnu kombinaciju nakon koje je Iniesta probio lijevi bok i zatim poslao povratnu loptu do Isca kojemu nije bilo teško s pet metara zatresti mrežu.

Foto: GONZALO FUENTES

Početkom nastavka Maroko je mogao do novoga vodstva, Amrabat se u 56. minuti izborio za udarac sa 20-ak metara, ali u slavlju ga je spriječio spoj grede i vratnice. To je bilo dovoljno upozorenje Španjolcima koji su zatim krenuli odlučnije po drugi gol. U 62. minuti Isco je pucao glavom s pet metara, no taj pokušaj Saiss je s gol-linije izbio u korner nakon kojega je glavom pokušao i Pique, ali on nije bio precizan.

Ipak, nakon tog kratkotrajnog razdoblja bolje igre, Španjolska se vratila čuvanju lopte i čekanju da istekne vrijeme, a za takav pristup bila je kažnjena u 81. minuti. Maroko je izborio udarac iz kuta, a dva njegova pričuvna igrača donijela su pogodak. Fajr je ubacio loptu, a El-Nesyri je u kaznenom prostoru nadvisio Ramosa i pogodio mrežu iza nemoćnog De Gee.

Kako ipak ne bi ovisila o ishodu susreta između Portugala i Irana u Saransku, Španjolsku je spasio njihov pričuvni igrač Iago Aspas na početku sudačke nadoknade. Nakon kombinacije iz kornera Carvajal je ubacio na peterac gdje je Aspas petom skrenuo loptu u gol. Linijski sudac je nakon što je lopta ušla u mrežu podignuo zastavicu označivši zaleđe, ali je nakon pregleda snimke ustanovljeno kako je Boussoufa bio najbliži svom vrataru i Aspasu je priznat pogodak.

Kako je utakmica između Portugala i Irana okončan rezultatom 1-1 (1-0), Španjolska je završila na prvom mjestu s pet bodova, koliko je osvojio i drugi Portugal, ali Španjolska je imala bolju razliku pogodaka. Iran je ostao treći s četiri boda, dok je Maroko posljednji s jednim.

ŠPANJOLSKA - MAROKO 2-2 (1-1)

Kaliningrad. Gradski stadion.

Sudac: Irmatov (Uzbekistan).

Strijelci: 0-1 Boutaib (14), 1-1 Isco (19), 1-2 El-Nesyri (81), 2-2 Aspas (90+1)

ŠPANJOLSKA: De Gea - Carvajal, Pique, Ramos, Alba - Busquets, Thiago (Asensio, 74) - Silva (Rodrigo, 84), Iniesta, Isco - Diego Costa (Aspas, 74)

MAROKO: El Kajoui - Dirar, Da Costa, Saiss, Hakimi - Amrabat, El Ahmadi, Boussoufa, Ziyach (Bouhaddouz, 85) - Belhanda (Fajr, 63) - Boutaib (El Nesyri, 72)

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.