Iznenađenje? Fifa je Argentini ublažila kazne za divljanje na finalu SP-a. Slijedi i nova žalba

Međunarodna nogometna federacija (Fifa) donijela je odluku koja predstavlja značajno olakšanje za argentinsku reprezentaciju nakon kaotičnih scena koje su uslijedile poslije poraza od Španjolske u finalu Svjetskog prvenstva 2026. Iako dužina suspenzija izrečenih ključnim igračima zbog nasilnog ponašanja nije smanjena, krovna nogometna organizacija odobrila je ključnu promjenu u načinu odsluženja kazni, što Argentincima ide izravno na ruku.

Strateška pobjeda za Argentinski nogometni savez

Nakon što su Leandro Paredes, Nahuel Molina i Thiago Almada dobili višestruke utakmice zabrane igranja, Argentinski nogometni savez (AFA) uputio je formalni zahtjev Fifi. Zatražili su da se igračima omogući odsluženje suspenzija tijekom međunarodnih prijateljskih utakmica, a ne isključivo u službenim natjecateljskim susretima. Fifa je, na veliko zadovoljstvo argentinske strane, taj zahtjev u potpunosti odobrila.

Ova odluka je od presudne važnosti za Argentinu. Kao jedan od domaćina Svjetskog prvenstva 2030., reprezentacija je automatski kvalificirana i neće igrati kvalifikacijske utakmice. S obzirom na to da je sljedeća Copa América tek 2028. godine, prvotna kazna značila bi da bi Paredes, sa svojih deset utakmica suspenzije, bio izvan reprezentacije više od godinu dana. Sada, AFA može organizirati niz prijateljskih utakmica u nadolazećim Fifinim terminima i tako omogućiti svojim kažnjenim zvijezdama brži povratak na teren, potencijalno već početkom 2027.

Unatoč ovoj proceduralnoj pobjedi, iz argentinskog saveza poručili su kako smatraju kazne "pretjeranima" te najavili daljnju pravnu borbu. U službenom priopćenju naveli su: "Argentinski nogometni savez, u obrani svojih prava i prava svojih igrača, čeka obrazloženje odluka kako bi podnio odgovarajuće žalbe pred Fifinom Žalbenom komisijom, pri čemu Sportski arbitražni sud (CAS) služi kao moguća posljednja instanca."

Sramotne scene koje su obišle svijet

Podsjetimo, kaos na stadionu MetLife u New Jerseyju izbio je 19. srpnja, neposredno nakon što je sudac odsvirao kraj finalne utakmice u kojoj je Španjolska slavila 1-0. Sve je započeo branič Nahuel Molina, koji je nakon utakmice udario španjolskog veznjaka Rodrija u ruku i trbuh. Kada je Eric Garcia pritrčao da smiri situaciju, Leandro Paredes ga je divljački zgrabio za vrat pred očima pomoćnog suca. Videosnimke su potom zabilježile kako Paredes gura Gavija rukom u lice i baca ga na tlo, dok mu se u obaranju pridružio i Thiago Almada. U gužvu se uključio i pomoćni trener Roberto Ayala, koji je također snimljen kako drži Garciju za vrat prije nego što je udario Danija Olma.

Disciplinska komisija Fife reagirala je oštro i izrekla teške kazne. Leandro Paredes, optužen za tri točke napada, dobio je suspenziju od čak deset utakmica i novčanu kaznu od 77.000 eura. Nahuel Molina kažnjen je sa sedam utakmica zabrane i istim novčanim iznosom. Thiago Almada dobio je jednu utakmicu suspenzije i kaznu od 26.000 eura, dok je pomoćni trener Ayala suspendiran na tri utakmice uz identičnu financijsku sankciju.

Više od obične tučnjave: Političke poruke i navijački ispadi

Ukupna novčana kazna za Argentinski nogometni savez dosegla je čak 276.000 eura, a ona nije bila posljedica samo tučnjave igrača. Fifa je kaznila savez zbog niza prekršaja tijekom cijelog turnira. Jedan od najistaknutijih incidenata dogodio se nakon polufinalne pobjede protiv Engleske, kada su argentinski igrači na terenu razvili transparent s natpisom "Malvini (Falklandski otoci) su argentinski". Fifa je taj čin okarakterizirala kao "korištenje sportskog događaja za demonstracije nesportske prirode" i izrekla posebnu kaznu.

Osim toga, savez je kažnjen zbog "rasističkih, homofobnih i diskriminatornih povika i uvreda argentinskih gledatelja" na utakmicama protiv Zelenortskih Otoka, Egipta, Švicarske, Engleske i Španjolske. Zbog bacanja predmeta na teren u susretima sa Švicarskom i Engleskom, što je uzrokovalo kašnjenje početka utakmica, AFA je dobila dodatnu kaznu. Kao dio sankcija, Argentina će svoje sljedeće dvije domaće utakmice morati igrati pred polupraznim tribinama, s kapacitetom stadiona smanjenim za 50 posto.

*uz korištenje AI-ja