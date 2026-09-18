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TRANSFER JE U ZAVRŠNOJ FAZI

IZNENAĐENJE NA MAKSIMIRU Dinamo će prodati Hoxhu u UAE! Evo u koji klub i za koju cifru

Piše Ivan Kužela,
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IZNENAĐENJE NA MAKSIMIRU Dinamo će prodati Hoxhu u UAE! Evo u koji klub i za koju cifru
Zagreb: Dinamo i Varaždin sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Iznenađenje na Maksimiru; Arber Hoxha je pred odlaskom iz Dinama, a karijeru bi trebao nastaviti u Al Wahdi u UAE. Dinamo će na njegovom transferu zaraditi oko 2,5 milijuna eura i dodatne bonuse

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Arber Hoxha (27) vrlo je blizu odlaska iz Dinama, što smo prenijeli ranije u petak. Nove informacije su kako bi albanski reprezentativac karijeru trebao nastaviti u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gdje ga očekuje transfer u Al Wahdu, a pregovori između klubova prema dostupnim informacijama su u završnoj fazi.

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Dinamo bi od posla trebao uprihoditi 2,5 milijuna eura, uz deset posto od iznosa budućeg transfera te dodatne bonuse koji ovise o ispunjenju određenih uvjeta, piše Davorin Olivari iz Sportskih novosti. Hoxha će po svemu sudeći Maksimir napustiti samo par dana nakon Dinamova remija 0-0 protiv Hapoela u prvom kolu Europske lige.

U toj je utakmici 27-godišnji ofenzivac neočekivano dobio mjesto u vrhu napada, budući da zbog bolesti nije mogao nastupiti Dion Drena Beljo. Na susretu je odigrao 63 minute, a zamijenio ga je Smail Prevljak.

Zagreb: Dinamo i Varaždin sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a
Zagreb: Dinamo i Varaždin sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

U Dinamu, prema tim informacijama, nisu željeli zaustavljati transfer jer smatraju da su na poziciji lijevog krila dovoljno dobro pokriveni. Za tu ulogu konkuriraju Mislav Oršić (33) i mladi Noah Nsoki (19), dok se u drugoj momčadi nameće i Gabrijel Šivalec (18), koji bi u budućnosti mogao dobiti priliku među prvotimcima.

Hoxha je u Dinamo stigao početkom 2024. godine iz Slaven Belupa te je u međuvremenu 117 utakmica za zagrebački klub. U Maksimiru ga cijene i zbog doprinosa momčadi tijekom prethodnih sezona, pa mu, u slučaju realizacije posla, neće otežavati odlazak.

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Komentari 31
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