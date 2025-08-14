Obavijesti

Sport

LINCOLN IZBACIO NOAH

Iznenađenje u Armeniji: Bivši trener Dinama ispao od skoro sedam puta jeftinijeg suparnika

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
2
Foto: R.R.

Podsjetimo, Perković je prošle sezone u dva navrata preuzimao funkciju privremenog trenera Dinama. U prvom navratu vodio je momčad u dvije utakmice, dok je u drugom vodio sedam utakmica i pobijedio u pet, uz remi i poraz

Veliko iznenađenje dogodilo se u 3. pretkolu Europske lige. Gibraltarski prvak Lincoln Red Imps izbacio je armenski Noah kojeg vodi bivši trener Dinama Sandro Perković.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Dinamovi igrači pozdravljaju Boyse nakon pobjede protiv Vukovara 02:00
Dinamovi igrači pozdravljaju Boyse nakon pobjede protiv Vukovara | Video: Fabijan Hrnčić/24sata

Prva utakmica završila je 1-1 na Gibraltaru, a u Armeniji je ostalo 0-0 i nakon 120 minuta igre. Utakmica je otišla u raspucavanje, a tamo je domaćin promašio dva jedanaesterca, dok je za goste samo jedan igrač bio neprecizan.

Noah je bio veliki favorit u ovom dvomeču, pogotovo u uzvratnoj utakmici. Prema Transfermarktu vrijedi 12,45 milijuna eura, dok Lincoln vrijedi 1,82 milijuna, dakle gotovo sedam puta manje. 

Zagreb: Dinamo i Varaždin sastali se u 36. kolu SuperSport HNL-a
Zagreb: Dinamo i Varaždin sastali se u 36. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Komentari 0
