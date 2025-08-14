Podsjetimo, Perković je prošle sezone u dva navrata preuzimao funkciju privremenog trenera Dinama. U prvom navratu vodio je momčad u dvije utakmice, dok je u drugom vodio sedam utakmica i pobijedio u pet, uz remi i poraz
Iznenađenje u Armeniji: Bivši trener Dinama ispao od skoro sedam puta jeftinijeg suparnika
Veliko iznenađenje dogodilo se u 3. pretkolu Europske lige. Gibraltarski prvak Lincoln Red Imps izbacio je armenski Noah kojeg vodi bivši trener Dinama Sandro Perković.
Prva utakmica završila je 1-1 na Gibraltaru, a u Armeniji je ostalo 0-0 i nakon 120 minuta igre. Utakmica je otišla u raspucavanje, a tamo je domaćin promašio dva jedanaesterca, dok je za goste samo jedan igrač bio neprecizan.
Noah je bio veliki favorit u ovom dvomeču, pogotovo u uzvratnoj utakmici. Prema Transfermarktu vrijedi 12,45 milijuna eura, dok Lincoln vrijedi 1,82 milijuna, dakle gotovo sedam puta manje.
Podsjetimo, Perković je prošle sezone u dva navrata preuzimao funkciju privremenog trenera Dinama. U prvom navratu vodio je momčad u dvije utakmice, dok je u drugom vodio sedam utakmica i pobijedio u pet, uz remi i poraz.
