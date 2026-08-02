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SRUŠIO SHAPOVALOVA

Iznenađenje u Meksiku: 127. igrač svijeta osvojio ATP turnir

Piše HINA,
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Iznenađenje u Meksiku: 127. igrač svijeta osvojio ATP turnir
Foto: Jorge Reyes
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Arthur Gea šokirao Shapovalova i osvojio prvi ATP naslov, a u Washingtonu Fritz i 19-godišnji Jodar idu po trofej

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Francuz Arthur Gea pobijedio je Denisa Shapovalova, osmog nositelja iz Kanade, rezultatom 6-3, 6-4 u finalu Los Cabos Opena u Meksiku, osvojivši svoj prvi ATP turnir.

Dvadesetjednogodišnji Gea također je prvi put igrao u ATP finalu, nakon što je prije uglavnom igrao na nižoj razini Challenger serije. Trenutno je 127. na svjetskoj ljestvici, što je ujedno i njegov najviši rezultat u karijeri. U ponedjeljak će ući među 100 najboljih na svijetu, kada će postati 81. igrač na ATP ljestvici.

Na najvišoj razini igra tek godinu dana i nikada nije stigao dalje od četvrtfinala. Taj je podvig postigao u veljači prošle godine u Montpellieru, kada je u Los Cabos stigao sa samo tri pobjede na ATP turnirima. Sada postaje šesti igrač rođen od 2005. koji je osvojio ATP naslov i pridružio se Joaou Fonseci, Jakubu Menšiku, Lerneru Tienu, Rafaelu Jodaru i Shang Junchenu.

Shapovalov, koji je branio naslov,ostao je na četiri naslova, a prije nešto manje od šest godina već je bio deseti igrač svijeta, treći najbolji Kanađanin ikada. Trenutno je 39. na ATP ljestvici.

Tennis: BNP Paribas Open-Day 14
Foto: Jayne Kamin-Oncea

Amerikanac Taylor Fritz i Španjolac Rafael Jodar plasirali su se u finale ATP 500 turnira u Washingtonu. Fritz, 10. igrač svijeta, pobijedio je svog sunarodnjaka Brandona Nakashimu (33.) 6-3, 3-6, 6-3, dok se 19-godišnji Jodar žestoko borio protiv Čileanca Alejandra Tabila (30.) 6-7 (6-8), 6-4, 6-4.

Fritz je imao 13 aseva i spasio tri break lopte, a suočio se samo s jednom u svojoj potrazi za 11. ATP titulom, koja bi mu bila prva otkako ju je osvojio prošle godine u Eastbourneu u Engleskoj. Treći nositelj će se u finalu suočiti s Jodarom, kojeg je pobijedio prošlog veljače u Delray Beachu u njihovom jedinom prethodnom susretu.

Jodar, 24. na svijetu i s osiguranim ulaskom među 20 najboljih sljedeći tjedan, pobijedio je nakon iscrpljujuće borbe koja je trajala 2 sata i 26 minuta. Pokušat će osvojiti svoj drugi ATP naslov, nakon što je prethodno trijumfirao u Maroku prošlog travnja.

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