BREAK U ZAGREBU

Iznenađenje u prvoj utakmici finala: Mursa pomela Mladost!

Piše Davor Kovačević,
Zagreb: Prva finalna utakmica odbojkaša za prvaka SuperSport Superlige, HAOK Mladost - MOK Mursa Osijek | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Druga utakmica na rasporedu je u četvrtak u Osijeku (19:00), ali u dvorani Jug II, u kojoj je Mursa i prošle godine igrala doigravanje i apsolutno pogodila sa zamjenom Gradskog vrta

Iznenađenje u prvoj utakmici finalne serije za prvaka Hrvatske. Odbojkaši Murse u Domu odbojke pomeli su Mladost s 3-0 (25-22, 25-22, 25-20) i odmah stekli break u seriji koja se igra do tri pobjede.

Impresivno su izgledali Osječani na terenu neporažene momčadi ove sezone u prvenstvu hrvatske, dakako i priličnog favorita za naslov prvaka, znatno većeg nego prošle sezone kad je Mursa u četiri utakmice osvojila prvi naslov državnog prvaka. Mladost je prije samo nekoliko tjedana lakoćom pobijedila Mursu u finalu Kupa, ukupno četiri puta u dosadašnjih pet utakmica ove sezone u svim natjecanjima, no gosti su ih sad potpuno nadigrali, na krilima sjajnog Lea Andrića, koji je u tri seta isporučio 22 poena. 

Zagreb: Prva finalna utakmica odbojkaša za prvaka SuperSport Superlige, HAOK Mladost - MOK Mursa Osijek | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Zagreb: Prva finalna utakmica odbojkaša za prvaka SuperSport Superlige, HAOK Mladost - MOK Mursa Osijek | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Druga utakmica na rasporedu je u četvrtak u Osijeku (19:00), ali u dvorani Jug II, u kojoj je Mursa i prošle godine igrala doigravanje i apsolutno pogodila sa zamjenom Gradskog vrta. 

