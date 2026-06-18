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KAPETAN MACCABIJA

Izraelska zvijezda u Zagrebu. Još ga potpis dijeli od Dinama

Piše 24sata,
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Izraelska zvijezda u Zagrebu. Još ga potpis dijeli od Dinama
Foto: IRAKLI GEDENIDZE/REUTERS

Dinamo je blizu velikog pojačanja: stiže izraelski kapetan Dor Peretz, veznjak s golovima, trofejima i plaćom od 750.000 eura godišnje

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Dinamo je blizu zaključenja transfera izraelskog veznog igrača koji bi trebao biti zamjena za kapetana Josipa Mišića. U glavni grad Hrvatske sletio je Dor Peretz, 31-godišnji kapetan Maccabi Tel Aviva i standardni izraelski reprezentativac, kako bi finalizirao prelazak u redove hrvatskog prvaka. Nakon što obavi liječničke preglede, Peretza čeka potpis dvogodišnjeg ugovora s opcijom produljenja na još jednu sezonu, a prema informacijama izraelskih medija, godišnje će zarađivati oko 750.000 eura, što ga svrstava u sam vrh primanja u Maksimiru.

Tko je Dor Peretz?

Dor Peretz rođen je 17. svibnja 1995. godine u Hod HaSharonu i smatra se "djetetom kluba". Prošao je kompletnu omladinsku školu Maccabi Tel Aviva, kluba za koji je debitirao 2014. godine i u kojem je proveo gotovo cijelu svoju karijeru. Visok 185 centimetara, primarno igra na poziciji centralnog veznog igrača, a odlikuje ga polivalentnost. S vremenom je preuzeo i kapetansku vrpcu u svom klubu, potvrđujući svoj status unutar momčadi. Igrač je koji djeluje u sredini terena i sudjeluje u povezivanju linija momčadi.

Peretz u karijeri ima osvojen velik broj trofeja. U svom prvom mandatu u dresu Maccabija, koji je trajao do 2021. godine, osvojio je pet naslova prvaka Izraela, dva nacionalna kupa te četiri Toto kupa. Bio je standardni član momčadi koja je u sezoni 2015./2016. igrala u grupnoj fazi Lige prvaka, skupljajući iskustvo protiv europskih klubova. Njegove igre u domaćem prvenstvu i uloga u momčadi donijele su mu kapetansku traku.

UEFA Europa League - PAOK v Maccabi Tel Aviv
Foto: ALEXANDROS AVRAMIDIS/REUTERS

Kratka avantura u Serie A

Nakon niza uspješnih sezona u Izraelu, Peretz se u ljeto 2021. godine odlučio za prelazak u Serie A. Kao slobodan igrač potpisao je za Veneziju, tada novog talijanskog prvoligaša. U Serie A upisao je 18 nastupa, no klub nije uspio osigurati ostanak u ligi. Peretzov ugovor sadržavao je klauzulu koja mu je omogućila odlazak u slučaju ispadanja kluba. Iskustvo igranja u talijanskoj ligi dodao je svom životopisu. Već u kolovozu 2022. vratio se u Maccabi, potpisavši trogodišnji ugovor, te je ponovno postao jedan od glavnih igrača momčadi.

Peretz je svestran vezni igrač, takozvanog "box-to-box" profila, koji sudjeluje u obrambenim i napadačkim zadacima. Iako može igrati i kao zadnji vezni, često djeluje ofenzivnije, dolazeći u završnicu iz drugog plana. Njegova statistika to potvrđuje: u netom završenoj sezoni izraelske Premier lige postigao je 19 golova u 33 nastupa, što je visok učinak za centralnog veznjaka. Peretz je također standardni član izraelske reprezentacije. Za nacionalnu vrstu debitirao je 2015. godine te je do danas skupio 54 nastupa i postigao devet golova. Prvi gol zabio je protiv Škotske u Ligi nacija 2018.

World Cup - UEFA Qualifiers - Group I - Israel v Italy
Foto: BERNADETT SZABO/REUTERS
*uz korištenje AI-ja

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