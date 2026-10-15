Stipe Mandalinić u debiju za Izviđač zabio je za pobjedu u Europskoj ligi pet sekundi prije kraja. "Ovo što se događa u bh. rukometu, još nisam doživio u karijeri", kaže
MANDALINIĆ IGRAČ ODLUKE PLUS+
'Izviđač mi je pružio ruku kad mi je najviše trebalo. Osjećam se bolje sad nego sa 26 godina'
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Praćka i dalje služi. U prvoj utakmici za Izviđač Stipe Mandalinić (34) pogodio je za europsku pobjedu. "Skauti" su slavili usred Bukurešta protiv CSM-a (25-24) golom bivšeg hrvatskog reprezentativca pet sekundi prije kraja. To se zove mentalitet, to nikad nije bilo upitno kod njega. Svašta je prošao u karijeri, od Lige prvaka do Bundeslige i vrijedilo je opet osjetiti ovakvo zadovoljstvo.
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