'Izvođač penala? Imamo toliko problema, o tome nismo stigli pričati, kod nas i drugi promaše'

Mislim da uopće nismo igrali dobro prvih 20-25 minuta, oni su dominirali i to me iznenadilo, očekivao sam da će igrači biti spremniji, da idemo na pobjedu, rekao je Boro Primorac nakon remija

<p>Hajduk je na Poljudu remizirao s Osijekom 1-1, a strijelac je za 'bile' bio <strong>David Čolina</strong>.</p><p>- Prvo poluvrijeme smo ušli dosta loše, možda smo bili u strahu jer smo zaredali tri poraza, ali u drugom poluvremenu smo pokazali da smo dosta dobra ekipa i da zaslužujemo puno više - rekao je Čolina koji je zabio fantastičan gol pa ga je prokomentirao:</p><p>- Prvi put kad sam išao zahvatiti loptu dosta sam je promašio, ali ostala je tu pa sam je baš onako zakucao. Vidio sam odmah da će to biti dobro, ali nisam vidio da će završiti u mreži. Presretan sam zbog gola, nadam se da će ih biti još više. Na kraju smo imali taj penal koji nismo iskoristili, ne znam što bi vam rekao, mislim da smo u ovoj utakmici zaslužili više. Rekao bih da je za gledatelje bila dosta interesantna utakmica, igrao se dosta dobar i kvalitetan nogomet, ako nas nije nagradilo danas, drugi put će, trebamo nastaviti ovako.</p><p>Prokomentirao je i dosuđeni penal u sudačkoj nadoknadi:</p><p>- Ja sam bio straga, ali sam vidio da je ovo čisti penal, i prije toga je bila jedna situacija koja je bila u knap, mislim da se ovdje mogao i ponoviti penal, nisam siguran.</p><p>I trener Osijeka<strong> Nenad Bjelica</strong> dao je svoje mišljenje o susretu:</p><p>- Nismo bili sigurni hoće li Hajduk igrati u rombu ili u 4-2-3-1, htjeli smo visokim presingom stisnuti Hajduk i ne dati mu da dođe do gol-šansi, to smo jako dobro radili u prvom poluvremenu, možda smo zaslužili i uvjerljivije vodstvo, a onda smo počeli malo fizički padati nakon teške utakmice u srijedu, puta ovdje i izostanka nekih igrača. Hajduk nas je izdominirao drugo poluvrijeme, mislim da je ovo zasluženo za obje ekipe. Kažem, mi smo na poluvremenu objektivno trebali voditi barem s dva gola razlike, no nije tako bilo jer da bi vodio moraš iskoristiti svoje šanse. U obrani smo bili vrlo kompaktni i nismo previše dali Hajduku, kad stvoriš 4-5 prilika u jednom poluvremenu na Poljudu, moraš biti zadovoljan, ali moraš i više zabiti. Hajduk ima mogućnost kazniti te.</p><p>Dotakao se onda narednog perioda za Osijek:</p><p>- Mi igramo sljedeću subotu osminu finala Kupa u Kurilovcu, nadamo se prolasku, poslije toga imamo u prvenstvu utakmicu s Dinamom. Želimo se boriti za vrh, biti što bolji, pa ćemo vidjeti gdje će nas to dovesti. Mislim da Osijek ima dovoljno za borbu za vrh. Teške su te procjene, treba vjerovati sucu i VAR-u da su donijeli pravu odluku, čestitati mom golmanu na odličnoj obrani, možemo biti zadovoljni s ovim bodom i mislim da smo ga apsolutno zaslužili.</p><p>Novi trener Hajduka <strong>Boro Primorac</strong> započeo je s bodom:</p><p>- Mislim da uopće nismo igrali dobro prvih 20-25 minuta, oni su dominirali i to me iznenadilo, očekivao sam da će igrači biti spremniji, da igramo kući, da idemo na pobjedu. No vidio sam da se onda malo okrenulo, pa sam vidio da smo u Splitu, rekao sam im da budu agresivni, da idemo naprijed, mislio sam dobiti utakmicu, nisam bio zadovoljan. Drugo poluvrijeme je bilo jako dobro, bilo mi je žao što smo imali pet-šest kornera, a eto... Vidio sam da centarfor dobiva duele glavom, a Jairo se probudio pa smo imali nekoliko dobrih šansi. Zadovoljan sam.</p><p>Hajduk je u drugom poluvremenu izgledao znatno bolje nego u prvom, a Primorac je otkrio što je napravio na predahu:</p><p>- Promijenio sam sistem, igrača, idemo dati sve od sebe i izgubiti ako treba izgubiti muški, ali ne možemo dopustiti da Osijek kontrolira utakmicu u Splitu.</p><p>Na kraju utakmice Hajduk je imao penal u nadoknadi, a Jradi i Jairo nikako se nisu mogli dogovoriti oko izvođenja penala:</p><p>- Nismo razgovarali prije utakmice tko će pucati, ima toliko problema da o tome nismo razglabali. Kod nas je promašio i Caktaš i Jairo... Meni je više žao što nismo dali gol iz deset kornera, mislim da je bila dobra utakmica, naročito u drugom poluvremenu.</p><p>Primorac je rekao što dalje čeka Hajduk:</p><p>- Pola tima ide u reprezentaciju, dat ću im dva-tri dana slobodno, onda raditi, popraviti se, stvoriti ekipu koja bude, koja će dati više golova. Jedan gol nije dovoljno za nas. Kući moraš dati dva-tri gola.</p><p> </p>