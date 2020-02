Izvrijeđali Bartomeua! Raketa: 'Svatko ima pravo na mišljenje'

Hrvatski vezni nogometaš Ivan Rakitić, koji je u subotu asistirao u pobjedi Barcelone 5-0 nad Eibarom, rekao je nakon utakmice kako igračima nisu smetali zvižduci domaće publike i povici protiv klupskog predsjednika Josepa Marije Bartomeua.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Smatram da svatko treba imati slobodu reći što želi. Mi smo osjetili podršku. Bila je atmosfera s puno podrške a to je ono što želimo kako bi smo nastavili ići prema naprijed - rekao je 31-godišnji Rakitić novinarima podno stadiona Camp Nou. On sam je početkom mjeseca kritizirao vodstvo kluba zbog odnosa prema njemu ove sezone.

Članovi Barcelone i navijači uoči utakmice su izrazili nezadovoljstvo situacijom u kojoj se nalazi klub pod vodstvom predsjednika Bartomeua. Kada je Bartomeu sjeo u ložu na nekim dijelovima tribina su izvučene bijele maramice koje su zavijorile zrakom simbolizirajući želju za odlaskom predsjednika. Uz to su se začuli i zvižduci.

Na Camp Nou se okupilo se 66.970 gledatelja od kojih su mnogi nezadovoljni prošlotjednim skandalom, odnosno otkrićem o navodnom angažiranju kompanije koja je preko društvenih mreža kritizirala i diskreditirala Bartomeuove protivnike, uključujući i kapetana Lionela Messija zbog odugovlačenja s produženjem ugovora.

- Bartomeu ostavka! - čulo se u subotu s tribina premda je predsjednik, kojem mandat istječe za godinu i pol dana, prošli tjedan demantirao organiziranje objava negativnih poruka preko društvenih mreža. To se bilo nadovezalo na otvoreno i javno prepucavanje sportskog direktora Erica Abidala i Messija koji su se međusobno optuživali za razlog smjene trenera Ernesta Valverdea u siječnju.

Messi je u subotu zabio četiri gola.

- Proteklih tjedana nije zabijao, no bio je blizu. Uz to je bio asistirao. Danas je međutim zabio četiri gola. Najvažnije je da on igra dobro. Bude li nastavio igrati ovako tim bolje za nas - rekao je Rakitić.

Protiv Eibara je debitirao 28-godišnji napadač Martin Braithwaite doveden u četvrtak za 18 milijuna eura iz Leganésa kao zamjena za teško ozlijeđenog Ousmane Dembelea.

- Poznajemo ga jako dobro. To je izrazito snažan napadač koji donosi dubinu. Drago mi je zbog njega, siguran sam da će nam doprinijeti. Dobar je momak te ćemo mu pružiti dobrodošlicu - izjavio je Rakitić o igraču koji je u Barceloni odradio jedan trening prije utakmice.

Braithwaite je ušao s klupe u 71. minuti zamijenivši napadača Antoinea Griezmanna. Minutu prije toga je na travnjaku došlo do oštrog sudara Rakitića i veznog Pape Diopa kada niti jedan nije došao u kontakt s loptom, a obojica su žestoko ušla u duel. Hrvatski nogometaš ljutio se na Senegalca iz Eibara a ovaj mu je nešto objašnjavao.

- To je bila jedna obična situacija kada si vruće glave, nešto što se puno puta dogodi. Jako se dobro poznajemo, i uopće nema veze. Poslije smo se čvrsto zagrlili - ispričao je Rakitić.

Barcelona je pobjedom privremeno došla na prvo mjesto prvenstvene tablice, s utakmicom više od drugoplasiranog Real Madrida s kojim će odmjeriti snage idući vikend na Santiago Bernabéu.

- Ovaj put smo napravili veliki posao, odigrali smo dobru utakmicu. Znali smo da će biti zahtjevna utakmica no sada smo zadovoljni - zaključio je Rakitić.