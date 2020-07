'Ja odgovoran za Barcino drugo mjesto? Mislim ipak da je Real'

<p><strong>Quique Setien</strong> preuzeto je <strong>Barcelonu </strong>dok su bili na prvome mjestu La Lige. Sada je sve izvjesnije da će prvak ove sezone biti Real Madrid pa mnoge zanima koliko se odgovornim za to osjeća sam trener. Setien je priznao da će prihvatiti i priznati da je djelomično odgovoran, bude li Barcelona završila na drugom mjestu, ali ne i potpuno. <strong>Real Madrid </strong>ima fantastičan niz od devet uzastopnih pobjeda, a upravo to Barcin trener smatra ključnim. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Messi mjeri temperaturu</strong></p><p>- Znam da je uvijek lako osuditi trenere. Ne mislim da smo učinili nešto baš toliko strašno s tri remija - rekao je na presici.</p><p>- Dao bih ipak Real Madridu malo više zasluga za to što su pobijedili u svakoj utakmici od nastavka sezone - suprotstavio se Setien onima koji su ga optužili kao krivca isklizne li titula prvaka Barceloni iz ruku.</p><p>Stao je trener i u obranu, prema nekima, najboljeg igrača na svijetu, <strong>Lionela Messija </strong>kojega neki spominju kao 'lošega' u posljednjim utakmicama ističući da je umoran i van forme.</p><p>- Istina je da možda postoje neki rekordi koje nije srušio, ali svi znamo tko je Messi. Ako ne zabija golove, onda asistira - obranio ga je trener.</p><p>Na kraju je Setien istaknuo da će se Barcelona boriti do kraja, iako je Suarez u nekim posljednjim izjavama bio podosta pesimističan.</p><p>- To je njegovo mišljenje. Ovo još nije izgubljen slučaj i svašta se može promijeniti. Real mora nešto izgubiti jer su do sada pobijedili sve, ali mi ćemo se boriti do kraja - zaključio je.</p>