Ja sam Hajdukov SWAT: Neka me doživljavaju kao specijalca

Oleksandr Svatok četvrti je Ukrajinac koji će zaigrati u dresu Hajduka. Prije njega bijeli dres oblačili su Milevski, Bilji i Radčenko, i nisu se baš proslavili.

U Hajduku vjeruju da je dovođenje Svatoka pun pogodak, a koliko je on sam ozbiljno shvatio ovu priliku, svjedoči i činjenica da je odmah po dolasku u Split želio pogledati utakmicu Hajduka u Rijeci, kao i da se temeljito raspitao o novoj sredini kod bivših suigrača.

- Hajduk mi nije nepoznanica, igrao sam s tri bivša igrača Hajduka, Nikolom Kalinićem, Ivanom Strinićem i Mladenom Bartulovićem, a sjećam se i utakmica Hajduka i Dnjipra u kvalifikacijama za Europsku ligu.

Prvo što mu je upalo u oko bila je sjajna atmosfera tijekom uzvrata na Poljudu.

- U to sam vrijeme bio jako mlad, tek su me priključili prvoj momčadi i nisam bio u konkurenciji za utakmice. Domaću utakmicu u Kievu gledao sam s tribina, a onu iz Splita na televiziji. Odmah mi se svidjela atmosfera, a kasnije su mi suigrači prepričali da nisu spavali večer prije utakmice od buke koju su navijači Hajduka stvarali pred hotelom, kao i da se nikad nisu sreli s tako emocionalnim i vatrenim navijačima. Nadam se da ću imati priliku i sam uskoro zaigrati u takvoj atmosferi.

Foto: Robert Matić/Hajduk.hr

Nemoj razmišljati ni sekunde

Sve najbolje o Hajduku rekao mu je i Mladen Bartulović, s kojim je najviše u kontaktu.

- Kad je Mladen čuo da me Hajduk želi, rekao mi je da se ne mislim niti sekunde, da je to klub velike tradicije i idealna sredina koja ima plan i program razvoja mladih igrača.

Da, za sebe je kazao da je mlad, iako po standardima Hajduka i HNL-a njegove 24 godine i nisu baš ''mlade''.

- Kad sam saznao da je gotovo, da idem u Hajduk, pogledao sam sastav mojih budućih suigrača, i odmah promislio: "Joj meni, pa mladi igrači rano odlaze iz Hajduka". Ali ja se osjećam mladim, vjerujem da mogu još puno toga dati...

Prije dvije godine bio je i kapetan Dnjipra, a najsvjetliji trenutak karijere bio mu je lanjski gol Herti u skupini EL, dok je igrao Zoryu. Ovo mu je prvi transfer izvan Ukrajine.

- Mnogima je to čudno, obično naši igrači odlaze u Šahtar ili Dinamo Kijev, ali nivo našeg prvenstva nije kao prije, i zbog toga sam želio u neki europski klub. Kad se pojavila mogućnost da odem u Hajduk nisam previše razmišljao. Nisam želio ostati u Zorji, bacili su me u B-momčad jer nisam želio produžiti ugovor. Nisam igrao ni utakmice, tako da će mi trebati malo vremena da dođem u natjecateljsku formu. Ne znam hoće li me trener koristiti odmah za Goricu, ili Inter... sve će zavisiti o mojim igrama na treningu. Ako budem dobar, sigurno da hoće....

Foto: Robert Matić/Hajduk.hr

Priča samo ruski

Odgledao je utakmicu u Rijeci i odradio jedan trening s momčadi, no svidjelo mu se ono što je vidio.

- Igra Hajduka u Rijeci mi se jako svidjela, vidjelo se da su obje momčadi željele pobjedu, ali i da su bile jako oprezne. Mnogi me pitaju kakav nogomet volim, pas igru i posjed ili brzu tranziciju dugim pasovima, a ja im odgovaram da volim igru koja donosi rezultat - kaže Ukrajinac koji će morati što prije premostiti jezičnu barijeru. Ne govori niti jedan strani jezik, samo ruski, pa mu za sada pomažu Caktaš i Fomitschow.

- Brzo ću se snaći, za sada mi pomažu njih dvojica i zastupnik Ivan Porobija, koji me i doveo u Hajduk. Hrvatski pomalo razumijem, ali za sada sam uglavnom na Poljudu, u gradu još nisam ni bio, hranim se uglavnom u klupskom restoranu i tražim stan.

Može igrati lijevog ili desnog stopera, broj 14 izabrao je zato što je bio slobodan, a zanimljivo je da nema uzora, iako su ga ukrajinski mediji nazivali "ukrajinski Cannavaro".

- Vidio sam video s tim naslovom, ali ne znam tko mi je dao taj nadimak - stidljivo priznaje Ukrajinac i dodaje:

- Puno stopera mi se sviđa, ali nitko mi nije uzor, pa ni Cannavaro. Obično me svi zovu Saša, što je skraćeno od Oleksandr, ili Svat, skraćeno od Svatok.

Na pitanje dolazi li nadimak Svat od svatova, ili od SWAT-a, pripadnika američke policijske specijalne jedinice, samo se nasmijao:

- Od SWAT-a, naravno, više bih volio da me doživljavaju kao nekoga tko je zadužen za obavljanje specijalnih zadataka.