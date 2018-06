'Ja sam zadnji srušio Dance, a evo i recepta! Možete do finala'

Dvadeset mjeseci traje niz danske neporaženosti u službenim utakmicama. Poljska, Irska i Francuska, između ostalih, nisu uspjeli slomiti Hareidove trupe pa se tako uoči osmine finala SP-a protiv Hrvatske 1. srpnja u Nižnjem Danska nalazi na brojci od 18 uzastopnih utakmica bez poraza. Impresivno...

Dancima je zadnji zapaprio Fatos Bećiraj (30), bivši napadač zagrebačkog Dinama, a nas je odmah zanimalo kako je to Crna Gora napakostila Skandinavcima (0-1) tog 11. listopada 2016. u Kopenhagenu.

- Jesmo ih dobili, ali oni su držali loptu dok smo se mi većinu utakmice branili. Igrali smo na brze polukontre i kontre. To je ozbiljna reprezentacija, disciplinirana i čvrsta. Nakon tog poraza su se baš digli i uključili se u borbu s nama i Poljacima - započeo je Bećo, danas igrač belgijskog KV Mechelena.

'Mi smo ih dobili na kontre, vi ćete na posjed'

Upitan je li to plan kojem treba i Hrvatska težiti u Nižnjem, odgovara:

- Posjed lopte je ključ ovdje, no vjerujem da vaš izbornik Dalić ima plan, on sigurno zna najbolje što treba. To je nokaut faza, treba igrati oprezno i vidjeti kakav im je puls. No Hrvatska se nameće kao favorit jer ima bolje igrače, pogotovo u veznom redu i napadu. U veznoj liniji Hrvatska je puno kvalitetnija, u svim linijama ste bolji, ali pogotovo u veznom redu. Ako se ponovi igra kao protiv Argentine, to je to - smatra robusni napadač.

Lukavo dodavanje preko obrane Stevana Jovetića poput mača rasparalo je danski obrambeni trio Christensen - Jorgensen - Kjaer, a dobrim udarcem Dance je ugasio Bećiraj koji se znalački zavukao u prazan prostor.

Spomenuti trio je bio nepopustljiv u posljednjem susretu protiv Francuza (0-0) što i nama otvara ozbiljan izazov.

Kad se Perišić i Rebić slete obrani iza leđa...

Fatos iz prve ruke zna kako ta obrana diše.

- Stoperi su im fizički jaki, igraju disciplinirano, uvijek su blizu napadača. Mislim da Hrvatska može Danskoj stvoriti dosta problema po boku, stoji da su oni agresivni i žestoki, no ako se toj obrani podvali lopta iza leđa, tada su u problemima - govori Bećiraj.

Ne zvuči veselo za Marija Mandžukića, našeg najisturenijeg igrača. Mandžo, naširoko poznat po strašnoj duel igri, ovdje bi mogao dobiti dobre batine, baš kakve je primio i sam Bećiraj.

- Toj obrani odgovara ako se napadač pokušava graditi i igrati leđima od gola. Oni su baš jaki u duelima i skok igri, ali... - razmišlja Bećo pa dodaje:

- Čim obrana izađe visoko i krenu u posjed, za njih je to opasno. Nisu naročito brzi i Mandžukić bi im svojom visokom kvalitetom u duel igri mogao napraviti problema kao 'mantinela' kako bi otvorio prostore vašim brzim krilima Perišiću i Rebiću. Oni bi toj sporijoj obrani mogli ulaziti iza leđa jer su brži od te obrane - smatra crnogorski napadač.

Eriksen, Eriksen i samo Eriksen

Snažna im je obrana, no najveća snaga leži u njihovom najboljem igraču Christianu Eriksenu. 'Desetka' reprezentacije debelo je najveća zvijezda Hareidove družine.

- Baš ga je teško zaustaviti. Mogu ga usporediti s Lukom Modrićem, on je Danskoj ono što je Luka Hrvatskoj. I previše se ističe u toj reprezentaciji jer je jedini pravi kreativac tu, a Hrvatska ipak ima Rakitića, Perišića, Badelja... Kod Danske nema toliko kreativne snage. Ne sumnjam da će Dalić obratiti pažnju na to i njega zaustaviti kolektivnom igrom. Doslovno sve akcije idu preko njega, on nam je zabio u Podgorici, on je motor te ekipe - misli Bećiraj pa zaključuje:

- Zaustavite njega i 100 posto sam siguran da idete dalje!

'Pazite se brzonogog Sista'

Detektirao je potom skrivenu opasnost, igrača koji je, uz standardno moćnog Eriksena, Crnoj Gori pravio probleme svakom prilikom.

- Treba paziti na krilnog igrača Pionea Sista, taj ulazi sa strane, probija i odlično centrira. On nam je pravio puno problema svojom brzinom s obje strane... Hrvatska ako bude iza lopte neće imati problema, a kad imate loptu, onda to izgleda kvalitetno jer ste prepoznatljivi po sjajnim veznjacima. Ma, Hrvatska igra zreo nogomet i izbornik će to iskoristiti - siguran je Bećiraj.

I koliko onda daleko može Hrvatska?

- Bio sam optimist i prije Svjetskog prvenstva jer znam većinu igrača iz Dinama, znam koliko ti dečki vrijede. Volio bih da dogurate daleko i navijam za vas. A dokle možete? Po meni, ako prođete Dansku koja nije za podcijeniti, uz dobar ždrijeb, idete daleko. Siguran sam da će Hrvatska igrati polufinale - tvrdi Fatos.

'Možete još bolje i idete najmanje do polufinala'

Testirali smo Bećin optimizam činjenicom da je vjerojatno Španjolska protivnik Vatrenih u četvrtfinalu, ako se prođe Danska.

- Ma Hrvatska je pokazala da može protiv najjačih. Uostalom, tko garantira da će Španjolci proći Ruse? Vidjeli ste kako je ispala Njemačka. Vidim Vatrene daleko, polufinale ili finale. Polufinale, kažem, sigurno. Finale uz malo sreće - ponovio je, sasvim siguran u svoj stav.

Za 'modre' je Fatos Bećiraj igrao od 2010. do 2014. pa je tako dijelio svlačionicu s Badeljom, Kovačićem, Vrsaljkom, Jedvajem, Vidom, Pivarićem, Brozovićem i Kramarićem.

- Mislim da možete i bolje igrati nego do sada, znam iz prve ruke koliko su dobri hrvatski igrači i koliko potencijala imaju.

