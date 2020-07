Ja u Dinamu? Imam ugovor, ali svaki se u životu može raskinuti

Vodim reprezentaciju Maroka. Ugovor mi vrijedi do Svjetskog prvenstva 2022., kaže nam Vahid Halilhodžić, koji je sad prvi izbor za trenera Dinama nakon odbijenice Matjaža Keka

<p>Da, Kek je bio na milimetar od Dinama, no detalje sastanka vam ne mogu iznositi. Na kraju je presudio čvrst ugovor, kaže nam predsjednik slovenskog nogometnog saveza <strong>Radenko Mijatović </strong>(56).</p><p>Slovenska odbijenica šokirala je sve u Maksimiru, čini se kako nitko u Dinamu nije bio spreman na ovakav potez slovenskog izbornika. Dapače, za Matjaža Keka se već pripremao šampanjac, a onda je stigao veliki šok.</p><p>- Sretni smo zbog ovakvog razvoja situacije iako znamo da je ponuda Dinama bila odlična. Matjaž ostaje s nama - dodaje <strong>Mijatović</strong>.</p><p>Zagrepčani sada krežu u potragu za novim trenerom, no čini se kako u klubu ni sami ne znaju koga žele. <strong>Matjaž Kek</strong> je bio njihova prva i jedina opcija, Dinamo je u tu priču krenuo ‘All-In’ s jakim kartama (bogatim ugovorom), pa na kraju ostao praznih rukava.</p><p>Tijekom jučerašnjeg dana u Maksimiru je vladala konfuzija, čelnici kluba u nevjerici su nastavili potragu za novim trenerom Dinama. A njega nije lako pronaći, pogotovo jer u <strong>Dinamu </strong>na klupi žele ‘jaku osobnost, komplenog trenera koji je svjestan svega što nosi Dinamo, ali i koji ima iskustva u europskim natjecanjima’.</p><p>Takvih je danas ‘u ponudi’ jako malo, pogotovo onih našeg govornog područja, pa su u Maksimiru opet u velikim problemima. Nova sezona kreće 15. kolovoza, novi bi trener prozivku trebao odraditi već za 15-ak dana. Što znači kako vremena za odugovlačenje - nema. Jedan od onih koji otvoreno priželjkuje povratak u Dinamo je aktualni izbornik Maroka <strong>Vahid Halilhodžić</strong>.</p><p>- Vidio sam da Matjaž Kek ipak ne dolazi, ne znam zašto se predomislio. Ja novi trener Dinama?! Imam ugovor, vodim reprezentaciju Maroka. Ugovor mi vrijedi do Svjetskog prvenstva 2022. čak i dulje, ali svi se ugovori u životu mogu raskinuti - rekao nam je uz veliki osmijeh <strong>Vahid Halilhodžić</strong>, pa dodao:</p><p>- Žalim što u <strong>Dinamu </strong>onda nisam napravio još bolji rezultat u Europi. Za to mi je nedostajala tek jedna ili dvije napadačke opcije. Dinamo sad treba trenera s kojim može napraviti iskorak u <strong>Ligi prvaka</strong>. To je odlična momčad, sjajni igrači.</p><p>Da, Vaha je danas prva opcija za novog/starog trenera <strong>Dinama</strong>. Svoj prvi mandat na klupi Dinama završio je zbog sukoba sa Zdravkom Mamićem, ali te su stvari davno izglađene. Dapače, njih su dvojica danas u jako dobrim odnosima, dok su <strong>Vahid Halilhodžić i Zoran Mamić</strong> baš cijelo vrijeme kao ‘prst i nokat’...</p><p>No, što ako ni ta priča ne prođe? Ako i tu nešto zapne? Vremena je malo, Dinamo bi u tom slučaju opet mogao - put <strong>Kajzerice</strong>. Po <strong>Gorana Tomića</strong>. Preostali kandidati? Tu su još Igor Bišćan, Željko Kopić i Robert Prosinečki. No, u Dinamu i dalje vlada tišina, Kekova ‘cipela’ iznenadila je sve strukture kluba. Pa će se na novi ‘bijeli dim’ po pitanju trenera čekati bar do sljedećeg tjedna...</p>