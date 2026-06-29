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OZLJEDE

Jack Draper nakon Raducanu otkazao nastup na Wimbledonu

Piše HINA,
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Jack Draper nakon Raducanu otkazao nastup na Wimbledonu
Foto: Isabel Infantes

Tako je domaćin trećeg Grand Slam turnira sezone u manje od 24 sata ostao bez dvoje istaknutih predstavnika

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Britanski tenisač Jack Draper u ponedjeljak je odustao od nastupa u Wimbledonu, navodeći kao razlog ozljedu ruke. Tako je domaćin trećeg Grand Slam turnira sezone u manje od 24 sata ostao bez dvoje istaknutih predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji, jer je u nedjelju kasno navečer od nastupa u All England Clubu morala odustati i najbolje rangirana britanska tenisačica Emma Raducanu.

- Shrvan sam što moram podijeliti da sam se morao povući iz meča prvog kola zbog ponovne ozljede ruke - izjavio je nekadašnji četvrti tenisač svijeta i štićenik Andyja Murrayja. - Bilo je puno bolnih trenutaka u posljednjih 12 mjeseci, ali ovaj je definitivno najgori, jer nema veće časti za britanskog igrača od igranja na Wimbledonu."

Draper je prošlu sezonu skratio zbog ozljede kosti u ruci, a ove je godine imao problema s koljenom. U utorak je trebao igrati protiv sedmog tenisača svijeta, Amerikanca Taylora Fritza, ali će umjesto njega u tom meču zaigrati sretni gubitnik iz kvalifikacija, Srbin Dušan Lajović.

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