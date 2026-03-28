Jadran u polufinalu Eurokupa! Marinić-Kragić zabio 7 golova

U iznimno dramatičnoj uzvratnoj utakmici četvrtfinala EuroCupa splitski Jadran je remizirao s Panathinaikosom 19-19 i plasirao se u polufinale ovog natjecanja. Za plasman u polufinale na koncu je bio dovoljan gol više koji su Jadranaši postigli u Ateni, u prvom susretu u kojem su slavili 11-10. Izjednačujući pogodak za konačnih 19-19 postigao je kapetan Jadrana Zvonimir Butić deset sekundi prije kraja četvrtfinala, a u polufinalu će Splićani igrati protiv mađarskog BVSC-a.

Foto: Panathinaikos AC

Gosti su u uzvratu krenuli bolje, Jadran je cijelo vrijeme stizao njihovo vodstvo. U niti jednom trenutku Jadran nije vodio prednost, štoviše Grci su vodili s dva – tri gola prednosti ali su ih sustigli pred sam kraj utakmice. U početne tri minute gosti su već imali 3-0, nakon čega je reagirao trener Marelja i pozvao minutu odmora. Splićani su zatim postigli svoj prvi pogodak, precizan iz peterca bio je Marinić Kragić, inače prvo ime Jadrana sa sedam pogodaka. Obrana Jadrana nije bila na nivou, curilo je sa svih strana, nije mogao pomoći ni Bijač koji je nakon osam minuta igre imao samo dvije obrane. Iskoristili su to Grci koji su već nakon 10 minuta igre imali 8:6, uz savršenu realizaciju igrača više (5/5).

Foto: Panathinaikos AC

Izgledalo je kao da zeleno - bijelima ulazi sve što upute po golu. Sredinom druge dionice, Marelja i njegov asistent Posinković promijenili su golmana, ušao je Čelar i kao da je malo probudio obranu koja je u par navrata reagirala dobro, pa je Jadran stigao na minimalan zaostatak 10-11, ali ne i do izjednačenja. Jadran je početkom treće dionice ostao bez Matkovića koji je zabio tri gola I bio jedan od najraspoloženijih, a rano je trener Marelja morao i štedjeti Zovića koji je još iz prve četvrtine vukao dva isključenja.

Foto: Panathinaikos AC

Prvo ime Splićana definitivno je bio već spomenuti Marinić Kragić sa sedam golova a priključio mu se kolega iz reprezentacije Loren Fatović koji je sredinom zadnje četvrtine vezao dva pogotka za poravnanje 17-17 u 28. minuti. Grci su potom vezali dva pogotka i našli se nadomak pobjede ali pola minute prije kraja, kod rezultata 18-19 Jadran je krenuo u zadnji napad i prolaz, i baš kao u Ateni ukazao se kapetan Butić i pogodio za 19-19 deset sekundi do kraja.

Foto: Panathinaikos AC



Jadran – Panathinaikos 19:19 (4:7, 6:5, 5:5, 4:2)

Eurokup, druga utakmica četvrtfinala. Split, Poljud.

Jadran: Bijač (8 obrana), Matković (3), Marinić Kragić (7), Radan, Butić (3), Pejković, Ćurković, Zović, Berehulak (3), Nemet, Fatović (3), Dužević, Skejić, Čelar (1 obrana).

Panathinaikos: Weinberg (9 obrana), Chalyvopoulos, Skoumpakis (5), Papanikolaou (2), Gkiouvetsis (3), Alvertis, Kourouvanis (1), Nikolaidis, Chatzigoulas, Papasifakis (6), Kopelaidis (1), Baničević (1), Maragkoudakis, Iliopoulos.

Igrač više: Jadran 8/13, Panathinaikos 10/14

Peterci: Jadran 2/3, Panathinaikos 1/2