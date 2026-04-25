POLUFINALE EUROKUPA

Jadran pobijedio mađarski BVSC

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Jadran pobijedio mađarski BVSC
Zagreb: U 14. kolu Prvenstva hrvatske u vaterpolu susreli se Mladost i Jadran | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

U više navrata je Jadran imao tri pogotka prednosti (8-5, 9-6, 10-7, 13-10), ali Mađari su se svaki put vraćali i na kraju zadovoljni otišli iz Splita

Vaterpolisti hrvatskog prvaka Jadrana pobijedili su mađarski BVSC s 13-12 (1-2, 5-3, 4-2, 3-5) u prvoj utakmici polufinala Eurokupa, odigranoj u subotu na bazenu Poljud u Splitu. 

Uzvratna utakmica u Budimpešti na rasporedu je 9. svibnja.

Prava je šteta što Splićani na taj uzvrat ne putuju s uvjerljivijom prednošću, jer su 97 sekundi prije kraja utakmice imali tri gola više od suparnika (13-10). No, Mađari su u preostalom vremenu dvaput iskoristili igrača više i smanjili zaostatak na konačnih 13-12.

Kapetan Jadrana Zvonimir Butić bio je najbolji strijelac s četiri pogotka, ali je baš njemu blokiran šut 34 sekunde prije kraja, a potom dosuđeno i isključenje koje su gosti iskoristili za posljednji pogodak na utakmici.

Po dva pogotka za Jadran postigli su Toni Nemet i Loren Fatović.

Strijelce BVSC-a je s četiri pogotka predvodio Balint Ekler, a dvaput je mrežu zatresao David Tatrai.

Mađari su bolje otvorili utakmicu i početkom druge četvrtine su vodili s 3-1. No, uslijedila je serija 4-0 momčadi Jure Marelje kojom je Jadrana došao od -2 do +2 (5-3).

U više navrata je Jadran imao tri pogotka prednosti (8-5, 9-6, 10-7, 13-10), ali Mađari su se svaki put vraćali i na kraju zadovoljni otišli iz Splita.

U drugom polufinalu Marseille dočekuje Radnički iz Kragujevca

