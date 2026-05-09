BRAVO, SPLIĆANI

Jadran ušao u finale Eurokupa uz simultanku Marinića Kragića!

Split: Jadran i Mladost sastali se u 8. kolu Prvenstva Hrvatske | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Splitski Jadran u finalu Eurokupa! Pobijedili BVSC u dramatičnom polufinalu. Kragić briljirao sa sedam golova. Marseille ih čeka u finalu

Vaterpolisti splitskog Jadrana igrat će u finalu ovosezonskog izdanja Eurokupa nakon što su u dvije polufinalne utakmice bili bolji od mađarskog predstavnika BVSC. U prvom susretu u Splitu Jadran je slavio s minimalnih 13-12, a bolji je bio i u uzvratu u Budimpešti gdje je pobijedio 14-12 (4-3, 3-4, 3-2, 4-3).

Kao i prva tako je i uzvratna utakmica bila vrlo izjednačena, ali je Jadran ipak konstantno bio za nijansu bolji i gotovo cijelo vrijeme u minimalnoj prednosti. U niti jednom trenutku uzvrata BVSC nije vodio, dok je Jadran nekoliko puta imao prednost od dva pogotka.

Sjajnu je utakmicu za Jadran imao Jerko Marinić Kragić koji je postigao čak sedam pogodaka. Tri je dao Loren Fatović, dok je dva dodao Nardo Skejić. U domaćem sastavu četiri gola je postigao Matyas Meszaros.

U finalu će Jadran igrati protiv Marseillea koji je na domaćem plivalištu u uzvratu protiv Radničkog iz Kragujevca nadoknadio zaostatak 14-17 iz prvog ogleda. U uzvratu je Marseille pobijedio 16-11. Finalne se utakmice igraju 23. svibnja i 6. lipnja.

Eurokup, polufinale (uzvratna utakmica):

BVSC - Jadran Split 12-14 (prva utakmica 12-13)

