Jadran vodio do pola utakmice, Beograđani ga potopili u finišu

U 5. kolu Lige prvaka vaterpolisti Novog Beograda svladali su splitski Jadran 15-10, čime su hrvatskog prvaka udaljili od borbe za plasman u četvrtfinale elitnog klupskog natjecanja. Iako su Splićani većinu susreta imali prednost, domaćin je u posljednjoj četvrtini preokrenuo tijek utakmice i osigurao pobjedu. Novi Beograd je u završnici zabio šest golova, a Jadran samo jedan.

Prvi dio susreta protekao je u ravnoteži, s izmjenama pogodaka na obje strane. Jadran je sredinom druge četvrtine poveo 5-2 zahvaljujući seriji od četiri uzastopna gola (Butić, Marinić Kragić i dvaput Berehulak), potom i 7-4 u 16. minuti. Međutim domaći su se vratili u trećoj dionici, kad je Ćuk izjednačio na 9-9. U zadnje dvije minute Jadran, koji nije imao prvog golmana Bijača, primio je čak četiri gola.

Marcus Julian Berehulak je s četiri gola bio najefikasniji igrač splitske momčadi, dok je Miloš Ćuk s istim učinkom predvodio domaće. Glušac je obranio deset lopti..

Novi Beograd - Jadran 15-10 (2-4, 3-3, 4-2, 6-1)

5. kolo Lige prvaka, grupa B.

Novi Beograd: Glušac (10 obrana), Pljevančić, Urošević, Gladović, Ćuk (4), Janković, Trtović (2), Dimitrijević (1), Perković (4), Martinović (3), Lukić (1), Grgurević, Pajković, Milojević. Trener: Aleksandar Šapić.

Jadran: Čelar (5 obrana), Matković, Marinić Kragić (2), Radan, Butić (2), Pejković, Tomasović, Zović, Berehulak (4), Nemet, Fatović (1), Dužević, Ćurković (1). Trener: Jure Marelja.

Igrač više: Novi Beograd 10/13, Jadran 6/15

Peterci: Novi Beograd 2/2, Jadran 1/1