ČEKA SVOJU PRILIKU

Jagušić opet ostao bez minute u Grčkoj! Nije igrao četiri u nizu

Hrvatski se nogometaš zasad nije naigrao u novom klupu. Debitirao je u porazu od PAOK-a u Kupu, nakon čega je dobio desetak minuta u grčkom prvenstvu. Ipak, posljednje četiri utakmice proveo je na klupi...

Grčki nogometni velikan Panathinaikos nastavio je sa sjajnim igrama pod vodstvom Rafaela Beníteza, ostvarivši uvjerljivu gostujuću pobjedu protiv Levadiakosa rezultatom 4-1. Ovim trijumfom "zeleni" su i matematički osigurali svoje mjesto u doigravanju za prvaka grčke Super lige, ali na utakmici nije zaigralo i njihovo skupocjeno pojačanje iz zimskog prijelaznog roka, Adriano Jagušić (20).

Bila je to treća uzastopna pobjeda za Benítezovu momčad, koja se nalazi u izvanrednoj formi. Prije ovog dvoboja, Panathinaikos je deklasirao OFI s Krete također 4-1, a zatim i Aris iz Soluna 3-1, čime je potvrdio svoju uzlaznu putanju u ključnom dijelu sezone.

Ova pobjeda ima dodatnu težinu jer dolazi samo četiri dana uoči velikog europskog izazova. Naime, Panathinaikos će u četvrtak (12. ožujka) na domaćem terenu ugostiti španjolski Real Betis u prvoj utakmici osmine finala Uefine Europske lige.

Što se tiće Jagušića, on još uvijek čeka pravu šansu u Grčkoj nakon što je početkom veljače napustio Slaven Belupo u rekordnom izlaznom transferu. Podsjetimo, Slaven je od transfera odmah dobio 5,2 milijuna eura, a kroz bonuse može zaraditi dodatnih 800.000 eura, a ima pravo i na 20 posto od eventualne buduće prodaje. 

Ipak, hrvatski se nogometaš zasad nije naigrao u novom klubu. Debitirao je u porazu od PAOK-a u Kupu, nakon čega je dobio desetak minuta u grčkom prvenstvu. Ipak, posljednje četiri utakmice proveo je na klupi...

