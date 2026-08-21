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'VATRENI' U EUROPI

Jagušić ušao s klupe, Matanović i Freiburg uvjerljivi. Pjaca igrao sat vremena, Šutalo na klupi

Piše HINA,
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Jagušić ušao s klupe, Matanović i Freiburg uvjerljivi. Pjaca igrao sat vremena, Šutalo na klupi
Foto: KEMAL ASLAN/REUTERS
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Hrvatski aduti opet u prvom planu: Pandur sačuvao mrežu Rangersa, Matanović zablistao za Freiburg, a Borac je na Islandu slavio 3-1 uz dvostrukog strijelca Luku Juričića

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Nogometaši Rangersa su s 1-0 pred svojim navijačima svladali češki Jablonec, a hrvatski vratar Ivor Pandur se pobrinuo da domaća mreža ostane netaknuta, dok je Igor Matanović bio najbolje ocijenjeni napadač Freiburga u uvjelrljivoj pobjedi 3-1 na gostovanju kod Motherwella. 

U Glasgowu je pobjedu Rangersima donio njemački napadač Ryan Naderi golom u 50. minuti. Domaća momčad je od 74. minuti ostala s desetoricom igrača, jer je isključen Devlin.

Motherwell je već u 2. minuti poveo protiv Freiburga golom Regana Charles-Cooka, ali su Nijemci do poluvremena izjednačili golom braniča Matthiasa Gintera (28), a u nastavku došli do prekreta. Motherwell je u 65. minuti ostao s igračem manje kad je Moomann skrivio kazneni udarac. Precizan je opet bio Ginter, a konačnih 3-1 postavio je u šestoj minuti dodatka Keisuke Goto, koji je u 80. minuti zamijenio hrvatskog reprezentativca Igora Matanovića.

UEFA Europa League - Final - SC Freiburg and Aston Villa Training
Foto: KEMAL ASLAN/REUTERS

Panathianikos je u Ateni do 89. minute vodio 2-0, a onda je češki Hradec s dva gola Abdullahija Umara (89, 90+6) došao do izjednačenja. Oba gola za grčku momčad postigao je Andrews Tetteh (55, 61). Adriano Jagušić je za Panathinaikos igrao od 73. minute.

Atalanta nije uspjela u Bergamu steći prednost protiv Hapoela iz Tel Aviva. Utakmica je završila bez golova, a Mario Pašalić je za talijansku momčad igrao od 78. minute.

Marko Pjaca je za Twente igrao do 61. minute, a nizozemska momčad je pred svojim navijačima poražena od Qarabaga s minimalnih 1-0. Brazilac Kady Borges je bio strijelac pobjedničkog gola u 52. minuti.

Josip Šutalo je ostao na klupi Ajaxa koji je prošao bolje od Twentea, jer je sa 4-2 slavio na gostovanju u Sionu.

Poljski Gornik je pred svojim navijačima poražen s 3-2 od Monaca, a Bruno Durdov je igrao od 74. minute, ali nije uspio pomoći svojoj momčadi da preokrene zaostatak.

Banjalučki Borac je s 3-1 slavio na Islandu kod Vikingura. Dvostruki strijelac je bio Luka Juričić (21, 86), a jednom je mrežu pogodio Miloš Jojić. Ante Roguljić je igrao od 74. minute.

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