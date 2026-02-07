Jagušićev transfer srušio rekord lige. Nitko izvan velike četvorke nije tako skupo prodao igrača

Adriano Jagušić (20) postao je novi igrač grčkog velikana Panathinaikosa. Transferom vrijednim 5,2 milijuna eura fiksne odštete, uz bonuse koji ga mogu podići na šest milijuna, Slaven Belupo je realizirao posao stoljeća, a hrvatski nogomet dobio je novi povijesni rekord. Jagušić je postao najskuplji igrač u povijesti koji je izravno napustio HNL, a da nije bio član "velike četvorke".

Samo nekoliko sati prije nego što je iz Atene stigao privatni zrakoplov, činilo se da je Maksimir Jagušićeva jedina realna destinacija. Predsjednik Dinama Zvonimir Boban krenuo je po mladog talenta, no pregovori su zapeli na prvom koraku. Ponudu od 1,75 milijuna eura, uz bonuse i 15 posto od idućeg transfera, glatko su odbili u Koprivnici. U Maksimiru su odlučili čekati.

Taj trenutak neodlučnosti iskoristio je Panathinaikos. Predvečer je u urede koprivničkog kluba stigao e-mail koji je promijenio sve. Grci su ponudili uvjete kojima "modri" nisu mogli, a vjerojatno ni htjeli konkurirati: 5,2 milijuna eura odmah, dodatnih 800.000 eura kroz lako ostvarive bonuse te čak 20 posto od buduće prodaje. Ponuda je bila vremenski ograničena jer je u Grčkoj isticao prijelazni rok. Unatoč želji za povratkom u Dinamo gdje je proveo dio omladinskog staža, bilo je jasno da Slaven Belupo ne može odbiti ovakav posao.

Foto: Privatni album

Ovim je transferom postavio novi standard za klubove izvan Dinama, Hajduka, Rijeke i Osijeka. Jagušić je s trona srušio dosadašnje rekordere i pokazao da se i iz manjih sredina može ostvariti transfer koji odjekne u Europi. Dosad je najveći takav posao bio prelazak Marka Roga iz Splita u Dinamo 2015. godine za pet milijuna eura. Iza njega su ostali transferi Ante Rebića iz Splita u Fiorentinu (četiri milijuna eura), Roka Šimića iz Lokomotive u RB Salzburg (četiri milijuna eura) te Ive Grbića, također iz Lokomotive, u Atletico Madrid za 3,5 milijuna eura. Za Slaven Belupo je ovo posao iz snova kojim je dosadašnji klupski rekord, prodaja Nikole Katića u Rangerse za 2,28 milijuna eura, više nego udvostručio.

Osim financijske strane, ključnu ulogu u Jagušićevoj odluci odigrao je legendarni trener Rafa Benitez. Slavni Španjolac osobno je nazvao mladog veznjaka, objasnio mu svoju viziju i ulogu koju mu je namijenio u momčadi Panathinaikosa. Benitez je inzistirao na njegovom dolasku odmah, iako Jagušić neće imati pravo nastupa u nokaut fazi Europske lige, kako bi se što prije prilagodio na novu sredinu. Mladić iz Kloštra Vojakovačkog, koji je ove sezone u 20 nastupa za "farmaceute" zabio sedam golova i šest puta asistirao, potpisao je ugovor na četiri i pol godine i zadužio dres s brojem 88. U svlačionici atenskog kluba dočekat će ga i sunarodnjak Tin Jedvaj.

Adriano Jagušić u HNL-u

Foto: Sofascore za 24sata

Najskuplji HNL transferi izvan velike četvorke

1. Adriano Jagušić: Slaven Belupo - Panathinaikos, 2025/26., 5,2 milijuna eura

2. Marko Rog: Split - Dinamo, 2015/16., 5 milijuna eura

3. Ante Rebić: Split - Fiorentina, 2013/14., 4 milijuna eura

3. Roko Šimić: Lokomotiva - Salzburg, 2021/22., 4 milijuna eura

5. Ivo Grbić: Lokomotiva - Atletico, 2020/21., 3,5 milijuna eura

6. Marin Šotiček: Lokomotiva - Basel, 2024/25., 3 milijuna eura