JEDVAJU PUNA MINUTAŽA

Jagušiću 'mrvice' u remiju Paoa

Piše HINA,
Jagušiću 'mrvice' u remiju Paoa
Foto: Privatni album

AEK vodi sa 49 bodova ispred Olympiakos sa 47 i PAOK-a koji ima 46 bodova. Panathinaikos je peti sa 33 boda

U posljednjem susretu 21. kola grčkog nogometnog prvenstva Panathinaikos je kod kuće odigrao tek 1-1 protiv AEL Larisse.

Gosti su poveli u 46. minuti golom Lubomora Tupte, a izjednačio je Anastasios Bakasetas u 67. minuti.

Tin Jedvaj je odigrao cijeli susret za Pao, dok je Adriano Jagušić ušao u igru u 84. minuti.

Foto: PAE Panathinaikos

U derbiju kola PAOK i AEK su remizirali bez golova. Domaćin je u 12. minuti imao kazneni udarac, no Thomas Strakosha je obranio udarac Gergiosa Giakoumakisa. Gosti su najbliže golu bili u 40. minuti kada je Aboubakary Koita pogodio gredu.

Dejan Lovren i Luka Ivanušec nisu igrali za domaćine, dok je Domagoj Vida za goste zaigrao od 64. minute.

Foto: PAE Panathinaikos

Bez golova je završio i subotnji ogled između Levadiakosa i Olympiakosa. Domaćin je od 41. minute igrao bez isključenog Alena Ožbolta.

AEK vodi sa 49 bodova ispred Olympiakos sa 47 i PAOK-a koji ima 46 bodova. Panathinaikos je peti sa 33 boda.

