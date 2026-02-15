AEK vodi sa 49 bodova ispred Olympiakos sa 47 i PAOK-a koji ima 46 bodova. Panathinaikos je peti sa 33 boda
Jagušiću 'mrvice' u remiju Paoa
U posljednjem susretu 21. kola grčkog nogometnog prvenstva Panathinaikos je kod kuće odigrao tek 1-1 protiv AEL Larisse.
Gosti su poveli u 46. minuti golom Lubomora Tupte, a izjednačio je Anastasios Bakasetas u 67. minuti.
Tin Jedvaj je odigrao cijeli susret za Pao, dok je Adriano Jagušić ušao u igru u 84. minuti.
U derbiju kola PAOK i AEK su remizirali bez golova. Domaćin je u 12. minuti imao kazneni udarac, no Thomas Strakosha je obranio udarac Gergiosa Giakoumakisa. Gosti su najbliže golu bili u 40. minuti kada je Aboubakary Koita pogodio gredu.
Dejan Lovren i Luka Ivanušec nisu igrali za domaćine, dok je Domagoj Vida za goste zaigrao od 64. minute.
Bez golova je završio i subotnji ogled između Levadiakosa i Olympiakosa. Domaćin je od 41. minute igrao bez isključenog Alena Ožbolta.
AEK vodi sa 49 bodova ispred Olympiakos sa 47 i PAOK-a koji ima 46 bodova. Panathinaikos je peti sa 33 boda.
