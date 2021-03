Je li bod osvojen u Velikoj Gorici za Hajduk dobar rezultat ili ne? Ako je suditi po izjavi trenera Paola Tramezzanija, koji je nakon utakmice kazao kako je "ovo pozitivan rezultat izboren protiv momčadi koja ima 15 bodova više", dileme nema. On je zadovoljan - bod je dobar.

No Tramezzani je lišen osjećaja povijesne važnosti i veličine kluba kojem je na čelu i teško će ikad uvjeriti prosječnog navijača Hajduka da je ono što smo vidjeli u subotu dobro. Pa makar mu i statistika išla u prilog, a ona otkriva kako Hajduk u sedam ogleda nikad nije slavio na gostovanju kod Gorice, štoviše, pet puta je poražen, a samo su u prvom i zadnjem okršaju izvukli remi.

Pa iako se Hajduk u zadnjih par godina srozao na jako niske grane, teško da će njegovi navijači ikad prihvatiti bod iz susreta s Goricom kao pozitivan rezultat, a još teže da je momčad u jednoj od ključnih utakmica odigrala onako mlako i bezidejno. Upravo je u najavi susreta trener Hajduka najavio kako mu se sviđa muška i agresivna igra koju prikazuju igrači Gorice, ali njegovi igrači to očito nisu ni razumjeli, a još manje proveli u djelo.

Obrana je kako-tako funkcionirala, sredina terena nije se uspjela nametnuti i organizirati prijenos lopte na protivničku polovinu terena, a skupa s napadačima nisu uspjeli napraviti iole ozbiljniji pritisak na zadnju liniju Gorice, koja je bez problema izlazila iz svoje polovine terena s loptom. No još je poraznije to što nisu uspjeli organizirati suvislu akciju, iako je suparnička momčad u prvom poluvremena napravila jedan jedini prekršaj!?

I ma koliko na Poljudu puhali balon optimizma i nadali se da mogu spasiti sezonu osvajanjem utješnog trofeja, Kupa, koji ih vodi i preko Gorice i preko Dinama u gostima, a onda vjerojatno i Rijeke na neutralnom terenu u Velikoj Gorici, dojam je kako je put do Europe puno lakši kroz prvenstvo. No to su kalkulacije koje prepuštamo društvu s Poljuda. U utorak imaju osmu priliku pobijediti "turopoljsku crnu mačku" i barem na dvadesetak dana produžiti snove o Europi.

Ali kako? E to je pitanje za Tramezzanija, koji će, da budemo slikoviti, od istih sastojaka morati pripremiti puno kvalitetnije jelo. U vezni red mu se doduše vraća Fossati, no pravo je pitanje što s napadom. Tramezzani ni u utorak neće moći računati na Umuta i Diamantakosa, a Jairo je potpuno van forme i u subotu je bio figura manje, iako je u HNL - u najviše golova zabio upravo Gorici.

Koga gurnuti u vatru uz Livaju i Kačaniklića najveći je upitnik. Inzistiranje na Jairu više nema smisla, mladi Ljubičić je upisao tek 11 minuta protiv Zagreba, a Tramezzani ga je i onako pustio u Rijeku da pomogne juniorima u susretu s Orijentom, a od preostalih ofenzivnih igrača koje ima na raspolaganju, jedino logično rješenje bi trebao biti Tonio Teklić. Zaigrao je Teklić i zabio gol u Tramezzanijevom debiju u Šibeniku, no od tada je uglavnom grijao klupu. Je li vrijeme za novu priliku?