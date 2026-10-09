Jakić: Nisam si smio dopustiti da razočaram. Bilić? Više priča s igračima o taktici od Dalića...

Hrvatska je Ligu nacija završila s jednom pobjedom i tri poraza. Izbornik Slaven Bilić rotirao je igrače, utakmice su otkrile gdje "šteka", što treba bolje, ali su neki igrači iz drugog plana pokazali da bi mogli biti itekako korisni. Jedan od njih je Kristijan Jakić koji je u zadnjoj utakmici protiv Španjolske igrao u sredini terena i bio jako dobar.

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Jakić se na Ligu nacija osvrnuo u Dnevniku Nove TV, a novinaru Marku Šepatu rekao je svoje dojmove.

- Pet godina šutiš, radiš i čekaš priliku. Nakon toliko vremena jednostavno nisam smio dopustiti da razočaram. Inače ne volim gledati i komentirati svoje utakmice, ali dosta ljudi reklo mi je da sam odigrao dobro. Morao sam dati sve od sebe i dokazati da mogu konkurirati na svojoj poziciji - rekao je Jakić.

Dodao je kako ga je izbornik pohvalio nakon utakmice, a objasnio je i neke razlike između Bilića i Zlatka Dalića.

- Opuštenija je atmosfera, malo više priča s igračima. Pokušava pomoći, ako ima nešto za reći, kaže ti osobno kako se postaviti. Mislim da puno više komunicira s igračima u taktičkom smislu. Engleska? Ne znam što da kažem, majke mi. Izađeš na teren i jednostavno ti ništa ne ide od noge - rekao je Jakić.

Hrvatska Ligu nacija nastavlja u studenom kada ide u London na gostovanje kod Engleske, a onda u Osijeku dočekuje Češku.