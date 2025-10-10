Jakić otvoreno priznao: Ovdje je kvaliteta veća nego u klubu i zato mi je lakše čak i na beku

Kristijan Jakić već se isprofilirao na poziciji desnog beka. Protiv Crne Gore s te je pozicije spektakularno zabio gol, a u četvrtak protiv Češke dobro je odradio obrambeni dio posla. Namjestio je i dobru priliku Ivanu Perišiću, no krilni napadač "vatrenih" nije ju uspio iskoristiti.

- Nije nam primarni cilj bio bod, ali i to je zadovoljavajuće. Prvo poluvrijeme bilo je lošije, drugo bolje, ali tako to ide. Imamo novu priliku pobijediti kod kuće - rekao je Jakić i dodao:

- Daleko sam ja od Cafua, ali trudim se što bolje pokriti poziciju. Za sada ide dobro i nadam se da ću tako nastaviti.

Susret Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Cilj u Pragu bila je pobjeda, no utakmica je na kraju završila bez pogodaka. Ipak, bod nas je približio izravnom plasmanu na Svjetsko prvenstvo.

- I protiv Češke smo išli na pobjedu, tako ćemo i u sljedećoj utakmici. Ona će nam biti važna da osiguramo prolazak i da mirnije uđemo u susret protiv Farskih Otoka. Samo tri boda dolaze u obzir.

'U reprezentaciji je kvaliteta veća nego u klubu'

Hrvatska još od Eura 2008. nije osigurala veliko natjecanje prije posljednje utakmice, a sada ima priliku to učiniti.

- O tome smo razgovarali prije utakmice s Češkom. Glavno je da se plasiramo, nije bitno ni gdje ni kada. Mislim da ćemo to ovaj put uspjeti.

Igrati za reprezentaciju posebno je iskustvo, istaknuo je Jakić. Nema biranja pozicije, a i kvaliteta je veća nego u klubu.

- Kad dobivam minute i igram stalno, imam samopouzdanje. Ovdje je kvaliteta veća nego u klubu, bez dileme. Zato se osjećam lagodnije, još sam okružen svojim sunarodnjacima, svi pričamo isti jezik. Sve to utječe. U klubu smo imali problema sa stoperima, a ja sam igrač koji igra za momčad, a ne za sebe. Nema pozicije koju ne mogu igrati, ali reprezentacija je nešto posebno - istaknuo je Jakić.

Susret Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Osvrnuo se i na 100. utakmicu Zlatka Dalića na klupi reprezentacije.

- Čestitam izborniku, to je velika stvar. Pokušat ćemo mu darovati pobjedu za dva dana da mu olakšamo put.

Iako se stječe dojam da je Češka bila konkretnija, daleko je od toga da Hrvatska nije imala svoje prilike.

- U Pragu smo imali svoje šanse. Oni su usporili utakmicu dugim loptama, što nas je iscrpilo. Nadam se da će nam se propuštene prilike vratiti u sljedećoj utakmici, i to s više pogodaka, kao što je bilo u gostima.

Na kraju je zaključio kako mu je drago što je reprezentacija stigla u Varaždin.

- U svakom dijelu Hrvatske reprezentacija je dobrodošla. Teško je to sve uskladiti, naravno da bismo voljeli igrati diljem zemlje, ali u ovom trenutku nema dovoljno domaćih utakmica da sve pokrijemo.