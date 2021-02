S novinarima su se uoči uzvratne utakmice Dinama i Krasnodara u šesnaestini finala Europske lige družili stoper Kevin Theophile-Catherine (31) i veznjak Kristijan Jakić (23).

O šansama Dinama protiv snažne ruske momčadi prvo je progovorio iskusni Theophile. Dinamo je u prvoj utakmici pobijedio 3-2, ali nije bilo lako, neki igrači Krasnodara dobro su ih namučili.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamovci uoči uzvrata s Krasnodarom

- Marcus Berg (34) je dobar igrač, ali nije jedini dobar u Krasnodaru. Remy Cabella (30) je dobar tehničar, igra između linija, igrao sam s njim u Saint-Étienneu. Jesmo li razgovarali nakon prve utakmice? Jesmo, ali ne o nogometu, nego o životu, stvarima općenito - kazao je Francuz.

Koliko Dinamo daleko može u Europskoj ligi?

- Ajmo prvo proći Krasnodar pa ćemo vidjeti. Treba ići utakmicu po utakmicu - stao je na loptu Mamićev vođa obrane.

Riječ je potom dobio Jakić.

- Ništa spektakularno se nismo spremali, znamo njihove mane i vrline. Imamo sreće što je utakmica s Hajdukom odgođena pa smo dobili dan više odmora.

- Najviše mi se svidjela njihova 'desetka' (Wanderson, op. a.). Jako su nezgodni prema naprijed, igraju jako jednostavno, ali mi smo kvalitetnija momčad i na naš stil igre oni nemaju odgovor.

Dinamo se u Rusiji nakon trećeg gola malo povukao.

- Imamo pozitivan rezultat, vodili smo 3-2 pa smo išli zatvoriti utakmicu. Ali nije sve to na nama, oni su ubacili u višu brzinu, nekad se nesvjesno povučeš, ne pita se samo tebe. Sad oni nama dolaze na Maksimir i tu nam se ne smije dogoditi da se povučemo.

U Rusiji publika smije na stadione, ali prema smanjenim kapacitetima. Dinamo je nakon nekoliko mjeseci igrao pred publikom.

- Ne mogu vam opisati taj osjećaj, nestvarno. Previše se energije troši na pričanje, nismo navikli toliko glasnice koristiti. Nama je puno bolji doživljaj igrati pred publikom, nogomet se igra radi navijača.

Jakić je u Dinamo došao ljetos, nakon sjajne sezone u Lokomotivi. Nije mu baš išlo sve od noge u početku.

- Bilo je okej, ali pao sam nakon utakmice protiv Feyenoorda. Pao sam u formi, iznio sam teret najgoreg igrača te utakmice. Sve je to nogomet, nekad budeš najbolji, nekad najgori. Ne osjećaš se ugodno kad pogriješiš u utakmici o kojoj ovisi budućnost kluba i budućnost nekih igrača. Nakon te utakmice odradio sam korektno ostale utakmice u skupini Europske lige. Sad svoju igru planiram dignuti na još veći nivo - odlučno će Imoćanin.

Činilo nam se da je Jakić malo nervozan u Rusiji.

- Nervozne gestikulacije prema sucima? Ma to je bilo u žaru borbe. Dva faula koja je sudio nisu postojala. To me malo naljutilo, iz te prilike može pasti gol.

Potom je Jakić nahvalio Brunu Petkovića (26). Zabio je napadač Dinama u prvoj utakmici dva gola i započeo akciju kod trećeg gola 'modrih'.

- Bruno je jako specifičan. Najbolji igrač i napadač lige, mogu reći da je za 'lige petice', može tamo kad god želi. Jako puno trenira i vratilo mu se u toj utakmici s Krasnodarom, neka sad sam riješi utakmicu opet, ako je to moguće. Ja to najbolje vidim, igram iza njega, ne vjeruješ da tako nešto može napraviti. Na treningu smo navikli na to, ali kad to napraviš na utakmici, to je stepenica više. Ma, fantastičan igrač, nema mu ravna - kazao je za kraj veznjak Dinama.