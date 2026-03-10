Jakir pobijedio klub holivudske zvijezde i napravio veliki korak ka play-offu za Premiership

Sergej Jakirović izvukao se iz krize s Hullom i ponovno juri prema doigravanju za Premiership. Njegova momčad u 37. kolu Championshipa pobijedila je na gostovanju kod Wrexhama, kluba u vlasništvu holivudske zvijezde Ryana Reynoldsa, koji je ujedno i izravni konkurent za pozicije koje vode u kvalifikacije.

Hull je bolje otvorio utakmicu i poveo preko Gelhardta u 30. minuti. Isti igrač imao je priliku udvostručiti vodstvo prije odlaska na predah, no u 44. minuti promašio je kazneni udarac. Ipak, u 63. minuti preko Koumasa momčad Jakirovića stigla je do 2-0. U 76. minuti neizvjesnost u utakmicu unio je Broadhead koji je zabio nakon asistencije Kebanoa. Domaćin je do kraja pokušavao doći barem do boda, napadao je, ali nije uspio.

Situacija na ljestvici sada je takva da Hull ima sedam bodova prednosti ispred Wrexhama, koji je prvi pratitelj i drži posljednju poziciju koja vodi u kvalifikacije. Derby, koji je sedmi, ima devet bodova manje, a Southampton deset, ali i dvije utakmice manje.

Ovom pobjedom Sergej Jakirović prekinuo je niz od dva uzastopna poraza koja su mu u prethodna dva kola nanijeli Millwall i Ipswich.