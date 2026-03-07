Jakirovićev Hull opet posrnuo

Engleski nogometni klub Hull City, koji s klupe vodi hrvatski stručnjak Sergej Jakirović, proživljava teške trenutke u borbi za povratak u Premier ligu. Nakon poraza od Milwalla (0-1), "tigrovi" su doživjeli novi kiks u 36. kolu Championshipa. Milwall je u gostima osvojio tri boda pobjedom od 3-1.

Milwall je poveo već u 14. minuti golom Jakea Coopera, ali je Hull uspio izjednačiti samo četiri minute kasnije preko Joeja Gelhardta. Do kraja prvog poluvremena nije bilo promjene rezultata. Štoviše, Hull je bio u igri za pobjedu sve do 70. minute, kada je srpski nogometaš Mihailo Ivanović povisio vodstvo Milwalla. Pobjedu gostiju potvrdio je Josh Coburn golom u 78. minuti.

Unatoč uzastopnim porazima, Jakirovićeva momčad i dalje je na dobrom putu prema doigravanju za Premier ligu. "Tigrovi" su na petom mjestu Championshipa sa 60 osvojenih bodova, a šestoplasirani Wrexham ima 57 bodova i utakmicu manje. U doigravanje idu klubovi od trećeg do šestog mjesta, a prvak i viceprvak imaju zajamčenu promociju u prvu ligu.

Coventry je vodeći sa 71 bodom iz 35 utakmica, dok je Milwall nakon pobjede treći sa 65 bodova. Sedmoplasirani Southampton je na 53 boda, ali i s utakmicom manje od Jakirovićevog Hulla.