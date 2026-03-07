Obavijesti

Sport

Komentari 0
BORBA ZA PREMIERSHIP

Jakirovićev Hull opet posrnuo

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Jakirovićev Hull opet posrnuo
Foto: Scott Heppell/REUTERS

Unatoč uzastopnim porazima, Jakirovićeva momčad i dalje je na dobrom putu prema doigravanju za Premier ligu. Hull je peti sa 60 bodova, a u doigravanje za prvu ligu idu klubovi od trećeg do šestog mjesta

Admiral

Engleski nogometni klub Hull City, koji s klupe vodi hrvatski stručnjak Sergej Jakirović, proživljava teške trenutke u borbi za povratak u Premier ligu. Nakon poraza od Milwalla (0-1), "tigrovi" su doživjeli novi kiks u 36. kolu Championshipa. Milwall je u gostima osvojio tri boda pobjedom od 3-1.

Milwall je poveo već u 14. minuti golom Jakea Coopera, ali je Hull uspio izjednačiti samo četiri minute kasnije preko Joeja Gelhardta. Do kraja prvog poluvremena nije bilo promjene rezultata. Štoviše, Hull je bio u igri za pobjedu sve do 70. minute, kada je srpski nogometaš Mihailo Ivanović povisio vodstvo Milwalla. Pobjedu gostiju potvrdio je Josh Coburn golom u 78. minuti.

Unatoč uzastopnim porazima, Jakirovićeva momčad i dalje je na dobrom putu prema doigravanju za Premier ligu. "Tigrovi" su na petom mjestu Championshipa sa 60 osvojenih bodova, a šestoplasirani Wrexham ima 57 bodova i utakmicu manje. U doigravanje idu klubovi od trećeg do šestog mjesta, a prvak i viceprvak imaju zajamčenu promociju u prvu ligu.

Coventry je vodeći sa 71 bodom iz 35 utakmica, dok je Milwall nakon pobjede treći sa 65 bodova. Sedmoplasirani Southampton je na 53 boda, ali i s utakmicom manje od Jakirovićevog Hulla.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
Supruga bivšeg hajdukovca uživa u Dubaiju i mami uzdahe
FOTO: LEONIE JUNE

Supruga bivšeg hajdukovca uživa u Dubaiju i mami uzdahe

Leonie June i Leon Dajaku (igrao za Hajduk) upoznali su se preko poruka. Dugo su se dopisivali i jedva čekali upoznati, uplovili i u bračne vode. Leon Dajaku sada igra za Ulm, a Leonie uživa u Dubaiju
Dinamov stoper okončat će karijeru sa samo 31 godinom?
ZBOG OZLJEDA

Dinamov stoper okončat će karijeru sa samo 31 godinom?

Dino Perić je dogurao i do hrvatske reprezentacije i odigrao dvije utakmice za "vatrene", a trenutačno prema Transfermarktu vrijedi 100.000 eura

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026