U TEŠKOJ BORBI

Jakir remizirao i dobio crveni, Hull će morati bez njega u ključnim susretima za play-off?

U drugom rangu engleskog nogometa briljirao je i novi hrvatski U-21 reprezentativac Adrian Segečić. Postigao je gol na gostovanju njegova Portsmoutha kod prvoplasiranog Coventryja u 44. kolu Championshipa

Hull City Sergeja Jakirovića odigrao je 2-2 s Leicesterom i tako pao na sedmo mjesto, prvo koje ne vodi u play-off za Premiership. Susret je odlično krenuo za hrvatskog stručnjaka i njegovu momčad, koja je na gostovanju povela u 18. minuti golom Millera. Početkom drugog dijela uslijedio je šok. U 52. minuti James je izjednačio, a dvije minute kasnije Thomas je pogodio za preokret. Bod Jakirovićevoj momčadi donio je McBurnie.

Hrvatski trener imao je značajne prigovore na suđenje pa je tijekom 90 minuta dobio dva žuta kartona, a potom i isključujući crveni karton. Očekuje ga kazna FA-a, ali i nekoliko utakmica suspenzije. Do kraja sezone ostale su još samo dvije utakmice pa je moguće da će Hull u borbu za play-off morati bez svojeg trenera.

NOGOMETNI UTORAK Evo gdje gledati HNL, Sučića protiv Baturine i Jakirov Hull...
Evo gdje gledati HNL, Sučića protiv Baturine i Jakirov Hull...

U drugom rangu engleskog nogometa briljirao je i novi hrvatski U-21 reprezentativac Adrian Segečić. Postigao je gol na gostovanju njegova Portsmoutha kod prvoplasiranog Coventryja u 44. kolu Championshipa. Član hrvatske U-21 reprezentacije iskoristio je pogrešno dodavanje protivničke obrane, povukao loptu i odličnim udarcem izvana zabio pogodak. To ipak nije previše pomoglo njegovoj momčadi jer je samo smanjio zaostatak na 3-1.

Segečić je time nastavio sjajnu formu. U tri utakmice zaredom prije ove upisao je po jednu asistenciju, a sada je zabio sedmi gol sezone. Uz sedam pogodaka ima i četiri asistencije.

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
