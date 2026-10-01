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JAKIRE, UZMI IM VOZAČKU Još jedan igrač Hulla slupao auto!

Piše HINA,
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JAKIRE, UZMI IM VOZAČKU Još jedan igrač Hulla slupao auto!
Foto: Profimedia, screenshot/X
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Šok za Hull City: Gourna-Douath prevrnuo Mercedes na istoj cesti gdje je i Thomas sletio prije 20 dana, ali nitko nije ozlijeđen

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Francuski vezni igrač Hull Cityja, Lucas Gourna-Douath, sudjelovao je u četvrtak u prometnoj nesreći, izvijestio je The Telegraph, i to na istoj cesti na kojoj je prije 20 dana nesreću doživio njegov suigrač Sorba Thomas.

Oba su se incidenta dogodila na cesti Millhouse Woods Lane, koja vodi do Hulllova trening-kampa, a na toj cesti ograničenje brzine iznosi 30 milja na sat (48 km/h).

Policija Humbersidea izvijestila je da su policija i hitne službe u četvrtak u 8:30 sati izašle na mjesto prometne nesreće u kojoj je sudjelovalo jedno vozilo te da pritom nitko nije ozlijeđen. Automobil 23-godišnjeg Gourna-Douatha nakon nesreće završio je prevrnut na bok, navodi The Telegraph.

Hulllov velški krilni igrač Sorba Thomas (27) prošao je potpuno neozlijeđen u nesreći 11. rujna, a fotografije su prikazivale njegov automobil prevrnut na krov na maloj cesti.

Klub koji je nedavno izborio ulazak u viši rang natjecanja, a kojeg trenira Hrvat Sergej Jakirović, imao je obećavajući početak sezone i trenutačno zauzima osmo mjesto u Premier ligi. U sljedećoj utakmici, 11. listopada, Hull dočekuje Everton.

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