JAKIRE, UZMI IM VOZAČKU Još jedan igrač Hulla slupao auto!

Francuski vezni igrač Hull Cityja, Lucas Gourna-Douath, sudjelovao je u četvrtak u prometnoj nesreći, izvijestio je The Telegraph, i to na istoj cesti na kojoj je prije 20 dana nesreću doživio njegov suigrač Sorba Thomas.

Oba su se incidenta dogodila na cesti Millhouse Woods Lane, koja vodi do Hulllova trening-kampa, a na toj cesti ograničenje brzine iznosi 30 milja na sat (48 km/h).

Another Hull City player has reportedly flipped his car this morning.



Unconfirmed but I’ve been told it’s Lucas Gourna-Douath.



Fingers crossed everyone involved is unharmed. 🤞🏼#HCAFC pic.twitter.com/Ayk4I3pcpM — Hull City News ⚫️🟠 (@HullCityStats) October 1, 2026

Policija Humbersidea izvijestila je da su policija i hitne službe u četvrtak u 8:30 sati izašle na mjesto prometne nesreće u kojoj je sudjelovalo jedno vozilo te da pritom nitko nije ozlijeđen. Automobil 23-godišnjeg Gourna-Douatha nakon nesreće završio je prevrnut na bok, navodi The Telegraph.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: A SECOND Hull City player has FLIPPED his car near the club’s training ground in the space of just a few weeks.



Lucas Gourna-Douath overturned his Mercedes on the SAME ROAD where teammate Sorba Thomas previously flipped his £60,000 Land Rover Defender.



It… pic.twitter.com/1LQAexVATJ — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 1, 2026

Hulllov velški krilni igrač Sorba Thomas (27) prošao je potpuno neozlijeđen u nesreći 11. rujna, a fotografije su prikazivale njegov automobil prevrnut na krov na maloj cesti.

How has Sorba Thomas flipped his car in such a tight residential area?



How was he driving? https://t.co/niORxNTLWG pic.twitter.com/tXMUB5O4rn — TobyWrites (@tobyasky) September 11, 2026

Klub koji je nedavno izborio ulazak u viši rang natjecanja, a kojeg trenira Hrvat Sergej Jakirović, imao je obećavajući početak sezone i trenutačno zauzima osmo mjesto u Premier ligi. U sljedećoj utakmici, 11. listopada, Hull dočekuje Everton.