Jakirova suparnika će izbaciti zbog špijunske afere? Evo tko je kriv i što kažu pravila na Otoku

Southampton je osigurao mjesto u finalu doigravanja za Premier ligu pobjedom protiv Middlesbrougha, no euforiju je zamijenila neizvjesnost. Nad klubom se nadvila sjena golemog skandala zbog optužbi za špijuniranje, a Engleska nogometna liga (EFL) pokrenula je disciplinski postupak koji bi mogao završiti najtežom mogućom kaznom - izbacivanjem iz natjecanja.

Cijela afera, nazvana "Spygate 2.0", eruptirala je kada je Middlesbrough optužio Southampton da je njihov zaposlenik tajno snimao njihov zatvoreni trening manje od 72 sata prije prve polufinalne utakmice. Ubrzo su se u medijima pojavile i fotografije navodnog špijuna kako se skriva iza drveta. Identificirali su ga kao Williama Salta, stažista u analitičkom timu trenera Tonde Eckerta. Reakcija trenera Middlesbrougha, Kima Hellberga, bila je izrazito emotivna.

​- Da nismo uhvatili tog čovjeka kojeg su poslali na petosatni put, vi biste sada hvalili Southamptonov taktički pristup, a ja bih se osjećao kao da sam zakazao. Kad netko odluči varati i slati špijune u nadi da neće biti uhvaćen, to mi slama srce zbog svega u što vjerujem. To je sramotno - rekao je Hellberg.

Pravilo uvedeno nakon Bielsina skandala

Ovaj slučaj prvi je pravi test novog pravila koje je EFL uveo nakon sličnog skandala 2019., kada je Leeds United, pod vodstvom Marcela Bielse, uhvaćen u špijuniranju Derby Countyja. Tada nije postojalo specifično pravilo protiv takve prakse, pa je Leeds kažnjen samo novčano, s 200.000 funti, zbog kršenja opće odredbe o "djelovanju u dobroj vjeri". Sada, međutim, pravilo 127 izričito zabranjuje promatranje treninga protivničke momčadi unutar 72 sata od utakmice. Southampton je optužen za kršenje oba pravila, što situaciju čini znatno ozbiljnijom.

Dok Southampton traži dodatno vrijeme za internu istragu, Middlesbrough inzistira na najoštrijoj sportskoj sankciji i angažirao je uglednog sportskog odvjetnika Nicka De Marca. U klubu smatraju da bi novčana kazna bila beznačajna s obzirom na potencijalnu financijsku dobit od ulaska u Premier ligu. Zbog toga traže izbacivanje Southamptona i dodjeljivanje mjesta u finalu njima.

Nezavisna disciplinska komisija sada je pred odlukom bez presedana. Raspon mogućih sankcija je širok, od odbacivanja optužbi, preko novčane kazne, do oduzimanja bodova za iduću sezonu ili, kao najdrastičnija mjera, izbacivanje iz doigravanja. Kao mogući presedan spominje se slučaj kanadske ženske reprezentacije, kojoj je Fifa oduzela šest bodova zbog špijuniranja dronom na Olimpijskim igrama.

Sudbina Southamptona, ali i Middlesbrougha, sada je u rukama komisije, koja mora donijeti odluku prije finala zakazanog za 23. svibnja. Igrači Middlesbrougha dobili su uputu da ostanu u pripravnosti. U međuvremenu, Hull City Sergeja Jakirovića u neizvjesnosti čeka ime protivnika na Wembleyju.

*uz korištenje AI-ja