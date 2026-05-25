GENIJALNA IZJAVA

Jakirović bacio u trans navijače: 'Jedan zadatak nisam ispunio'

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Screenshot/X

Hull City u ekstazi! Jakirović i "tigrovi" izborili Premier ligu, navijači u deliriju. Trener oduševio izjavom na balkonu, a povijest ispisana unatoč svim preprekama

Admiral

Žestoko se fešta u Hullu nakon što su Jakirovićevi "tigrovi" izborili Premier ligu. Slavljenički bus prošao je ulicama grada, navijači su u deliriju pratili svaki njihov pokret, a onda su prekrasne scene nastale nakon što je momčad stigla na balkon Gradske vijećnice. Tamo su podigli trofej, a navijače je "zapalio" Sergej Jakirović fenomenalnom izjavom.

- Kad sam došao u klub imao sam samo jedan zadatak, da ostanem u Championshipu. Nisam ga ispunio. Idemo u Premier ligu - zaurlao je trener Hulla na balkonu, a masa je poludjela. 

Nevjerojatna priča je iza Hull Cityja, neki kažu blizu one kada je Leicester osvojio Premier ligu. Klub koji je prošle sezone ostao u drugom rangu samo zbog gol razlike, klub kojem su predviđali da će ispasti iz Championshipa, ispisao je povijest. Sa zabranom transfera na leđima Jakirovićeve trupe napravile su senzaciju i igrat će u najboljoj ligi svijeta.

Pobjeda protiv Middlesborougha u finalu slavila se nekoliko dana i noći. Gol Olija McBurnieja će se prepričavati s koljena na koljeno, a Sergej Jakirović je u jednoj sezoni postao čudotovorac i aspolutni miljenik navijača "tigrova". Na račun je sjelo više od 200 milijuna eura i sada se klub mora pripremiti za jako težak zadatak - ostati u Premier ligi.

