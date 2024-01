Jakirović: Igrači su ljuti i bijesni. Nije istina da Petković nije htio trenirati, čemu te insinuacije?!

S velikim optimizmom su dinamovci dočekali nastavak sezone, ali ono što im je napravila Lokomotiva (3-0) na Maksimiru ih je bolno prizemljilo. Status Sergeja Jakirovića bio je upitan, lomila su se koplja u maksimirskim uredima dan nakon teškog poraza, ali uprava je dala podršku Jakiru koji ostaje na klupi.

Dinamo će gorak okus i rane od debakla pokušati zavidati u subotu kada od 17.30 gostuju kod Istre u 20. kolu HNL-a.

Za početak, Jakirović se osvrnuo na šokantni poraz od Lokomotive.

- Veliki je šok ono što se dogodilo, analizirali smo utakmicu, neke stvari su i dalje nejasne. Ne možemo se vraćati u prošlost, moramo gledati naprijed i pokušati napraviti sve da sutra radimo stvari na terenu koje smo radili kroz cijele pripreme. Ništa nije ukazivalo na to da ćemo biti tako loši. Razgovarao sam otvoreno s igračima. Oni su ljuti i bijesni na ono što se dogodilo, ja sam uvjeren i vjerujem da će to kanalizirati u energiju koja će nam donijeti puno bolju prezentaciju da napravimo sve da uspijemo ostvariti tri boda.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Kakvi su zaključci nakon razgovora s igračima?

- Sigurno utječe na mentalno stanje kad primite dva gola u jednoj minuti. Meni nije jasno što se to dogodilo u sedmoj minuti. Nismo bili taktički odgovorni na svojim pozicijama, previše smo preskakali igru, žurili, nabacivali u bunar. Nije bilo nikakve ideje. Bio je run and gun na terenu, što je najviše odgovaralo Lokomotivi. Kroz analizu smo shvatili da ništa nismo radili što sam tražio od njih i da moramo to ispraviti. Nadam se da ćemo sutra biti na pravoj razini. Na pripremama je sve bilo dobro, naravno utakmice u prvenstvu su drugačije, ali oni su igrači Dinama i moraju pokazati kvalitetu.

Dinamo je u početnih nekoliko minuta dobro krenuo protiv Lokomotive, ali nakon dva gola Duje Čopa u petoj i sedmoj minuti, momčad je praktički nestala s terena.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- Pa da, dobro smo igrali. I onda se dogode dvije kardinalne greške, darivali smo im dva gola. Uhvati te panika, preskakali smo igru i nismo se držali plana. Da smo možda uspjeli dati jedan gol, imali smo dvije dobre šanse u prvom dijelu pa i nastavku preko Brodića i Ademijeva prečka. Da je to ušlo, možda ne bismo izgubili, ali o tom po tom. Moramo pokazati energiju, a ono što svaki navijač Dinama i ja kao trener želim vidjeti da daješ sve od sebe. Izgubili smo i iz te kože ne možeš, ali bitan je način na koji se izgubi. Nismo bili ni blizu onoga što smo pokazali - kaže Jakirović.

Tko ne konkurira za sastav protiv Istre?

- Nemamo Mišića zbog tri žuta. Šutalo i Perić su out, nemamo tu puno opcija. Bit će dvije do tri promjene u vezi i napadu. Ogiwara? Imao je distorziju gležnja, vraćamo ga polako kroz treninge.

Kakva je situacija s Brunom Petkovićem?

- Dobro je. Nije istina da nije želio trenirati, ne znam kome trebaju takve insinuacije. Imao je temperaturu, što je normalno, ima i moj pomoćni trener temperaturu već dva dana. Bruno je na dispoziciji i sve je dobro.

Za kraj nekoliko rečenica o Istri...

- Igraju kući i sigurno će željeti iskoristiti našu situaciju. Moramo pokazati karakter, radni dio i moramo se boriti za svaku loptu. Igra jedan nogomet koji je kvaliteta, igraju na posjed, strpljivi su i ne jurcaju naprijed. Nema Ercega, ali tu su drugi igrači.