Jakirović: Imamo pobjednički mentalitet, ali moramo biti zadovoljni s bodom u Osijeku

Dinamo je u 25. kolu HNL-a remizirao 1-1 s Osijekom na Opus Areni, a Sergej Jakirović je nakon utakmice pohvalio 'pobjednički mentalitet' momčadi nakon što je Sandro Kulenović zabio za izjednačenje u 94. minuti.

- Imamo pobjednički mentalitet. Dinamo je naviknuo pobjeđivati u kontinuitetu, to se godinama gradi. Tako smo i primali golove, ispadali iz Europe, sjetite se i Gorice... To je nogomet. Veseli me reakcija igrača, zabijemo u 94. minuti gol pa trčimo po loptu u mrežu.- komentirao je Jakirović.

Osijek je imao čak šest velikih prilika...

- Imali bi ih kad bi mi izgubili loptu. Evo, slučaj kad Bernauer ne vidi Miereza, pa mu ovaj uzme loptu i pogodi stativu. To se događa, nogomet je igra grešaka. Koliko ste naših prilika prebrojali? Četiri? OK.

Strateg 'modrih' smatra kako su dobro krenuli u susret i prijetili na početku. Istaknuo je i taktičku pogrešku zbog koje je Dinamo imao probleme.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Cijelo vrijeme smo tražili gol, jako smo dobro ušli u utakmicu i imali dvije lijepe šanse, ali krila su nam previše padala i nismo mogli raditi dovoljno pritiska, pa nam je Bralić parao linije, naivno smo gol primili iz brzo izvedenog auta, Bukvić je to jako dobro zabio. Nakon gola smo se probudili, igrali žustrije, u igri smo imali ofenzivno sve što smo mogli imati, mislim da je Bralić četiri puta branio loptu glavom u petercu. Želimo pobjeđivati, ali moramo se zadovoljiti bodom - zaključio je Jakirović.

Pred Dinamom novi europski izazov

Jakira nije iznenadila igra Osijeka.

- Osijek me nije iznenadio, bilo je pitanje kakav će Zekić odabrati sustav. Odlučio se za čvršći sistem, iznenadilo me što je Jugović bio na krilu. Naš je problem bio u krilima, koja su propadala, nismo se postavili kako bi im uzeli loptu.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Dinamo će u četvrtak (21 sat) igrati prvu utakmicu osmine finala Konferencijske lige protiv PAOK-a.

- PAOK je jako dobra i čvrsta momčad, bit će to utakmica s podjednakim šansama, napravit ćemo sve kako bi napravili pozitivan rezultat uoči uzvrata. Treba biti pametan i, uz našu publiku, koja zadnjih utakmica stvarno dolazi, ostvariti dobar rezultat.

Zekić: Ovo danas mi je baš ohrabrujuće

Ova utakmica treneru Osijeka Zoranu Zekiću daje nadu kako se mogu boriti za vrh hrvatskog nogometa. Ipak, Zekiću je žao što je njegova momčad opet popustila i primila gol u samoj završnici.

- Imali smo toliko šansi protiv jednog Dinama u ovakvom izdanju, netko možda nije vjerovao da ćemo imati toliko šansi. Protiv Lokomotive smo imali pet mrtvaca, danas isto tako, u dvije utakmice smo imali deset takvih šansi. Na kraju nam se malo uvukao strah, ali smo opet prije gola mogli to riješiti, tražili smo pas u zoni u kojoj se to inače ne radi. Moram reći kako nas neće, ali ne treba kukat, ali igračima ne treba govoriti kako se treba ponašati. Htjeli smo biti jaki na lopti i imati posjed, bilo je puno dobrih stvari, ali nikako da taj osmijeh navučem do kraja. Ovo danas mi je baš ohrabrujuće i nadam se da ćemo tako nastaviti.

Zekić ističe kako je klubu potrebna stabilnost, nakon što je klub ranije ovog tjedna ispao u četvrtfinalu Kupa od Lokomotive.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Stalno ponavljam, ova je sezona puna turbulencija u klubu. Već se par godina tu nešto događa, očekivanja su veća već par godina, pa i frustracija. Dosta je tu bilo trenerskih i igračkih promjena, mi se prilagođujemo na ovaj stadion. I ovo nije alibi, ali teško je dići na neki drugi teren i onda igrati pas igru. Sportski direktor i ja dosta razgovaramo, želimo pogoditi pojačanja za sljedeću sezonu. Ali treba izdržati pritiske i trenutke koji sada dolaze, treba skupiti snagu, predano raditi, siguran sam da će se sve to izraziti. Sljedeće sezone ćemo biti kvalitetniji.

Za kraj zaključuje kako je pozitivno što mladi igrači dobivaju što više prilika u sastavu Osijeka.

- Iduća kolo idemo na Rujevicu, ali bez Ramona. Čokaju je pukla arkada, bit će sutra dosta posla za liječničku službu. Slušao sam najavu da nije dobro da neka momčad koliko mi ovisimo o Ramonu, ali to je tako. Ističem kako i mladi igrači dobivaju prilike, to su stvari koje trebaju veseliti, to je zalog za budućnost, siguran sam da Osijek može biti puno bolji i konkurentniji.

Jedan od mladih igrača koji je dobio priliku je Anton Matković (18), koji je ušao u 81. minuti umjesto Bukvića.

- Nije realan rezultat, mogli smo pobijediti. Odigrali smo super, bila je to jedna od naših boljih utakmica i bili smo puno bolji od Dinama.

Sandro Kulenović donio je tri boda Dinamu.

- Došli smo po pobjedu, stiskali u drugom poluvremenu, htjeli smo zabiti dva gola, uspjeli smo jedan. Nismo zadovoljni, a opet jesmo jer spasili smo se od poraza i svaki bod je bitan, prvenstvo je još dugo.