Jakirović je debakla govorio o kaznama za igrače Dinama. U HNL-u su to neki već radili...

Samo nekoliko minuta ranije doživio je debakl na travnjaku. Vidno razočaran pojavio se pred novinarima i preuzeo odgovornost na sebe. Kao već nekoliko puta do sada. Izgledalo je kao ni sam više ne zna kako motivirati i podignuti igrače koji su djelovali bezvoljno i neprepoznatljivo. Kako ih uopće prodrmati?

Pokretanje videa ... Dinamo Loksa | Video: 24sata

Nekada davno je u nogometu učestali mehanizam za 'motiviranje igrača' bilo kažnjavanje, odnosno oduzimanje dijela plaće. Toga više nema, ali Sergeja Jakirovića su novinari nakon poraza od Lokomotive pitali hoće li kazniti igrače.

- Jesam, šokiran sam. Naravno da me ovo sve dira, teško mi je. Nema tu opravdanja. Nije mi bitno jesmo li izgubili, izgubit ću još 500 utakmica u životu, ali način... to nije nivo Dinama. Kazne igračima? Ne znam možete li njih kazniti, javit će se sve žive udruge, to je trik pitanje - kazao je trener Dinama.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Kažnjavanje igrača zbog loših igara zabranjeno je prema pravilima DRC-a, tijela u sklopu Fife koje je zaduženo za rješavanje sporova između igrača i klubova. Kako pojašnjavaju, ne postoje novčane kazne za loše izvedbe na terenu jer je to subjektivan kriteriji, a ako klub kao poslodavac koji isplaćuje plaće određuje što je to loša izvedba, imat će preveliku moć nad igračima.

Rijeka i Osijek su kažnjavali igrače

Ne tako davno smo u HNL-u svjedočili novčanim kaznama zbog loših igara i to u Jakirovićevom bivšem klubu. Rijeka je prvi dio prošle sezone završila na pretposljednjem mjestu, iza njih je bila samo Gorica. Bila je to najgora polusezona u eri Damira Miškovića pa je klub kaznio igrače. Barem je tako tvrdila Hrvatska udruga Nogometni sindikat (HUNS) koja štiti prava nogometaša.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Stav HUNS-a po pitanju kažnjavanja igrača zbog loše izvedbe je jasan. Ustaljena praksa FIFA-ine Komore za rješavanje sporova DRC-a i CAS-a je takva da nema kažnjavanja igrača zbog tzv. subjektivnog kriterija, a to je loša izvedba. HNK Rijeka je jedan od najvećih nogometnih klubova u Hrvatskoj i iskreno se nadamo da će postupati sukladno pravilima, propisima i svojoj tradiciji, te da neće svjesno kršiti odredbe pravilnika i postupati protivno odlukama FIFA DRC-a i CAS-a - objavio je HUNS u studenom 2022. godine.

Rijeka nije izravno potvrdila da je kaznila igrače, ali nije niti demantirala.

- HNK Rijeka će uvijek postupati sukladno preuzetim ugovornim obvezama i postojećim klupskim pravilnicima poštujući propise HNS-a i FIFA-e, te će apsolutno štititi interese kluba tako da nikad ne umanje prava naših djelatnika osim ako za to ne postoji osnovani razlog - rekli su tada iz kluba.

Nije poznato kako se riješila situacija, ali Rijeka se velikog broja igrača riješila. Na klupu je sjeo Sergej Jakirović, doveo nova imena i preporodio klub. A nije Mišković jedini koji je posegnuo za takvim mehanizmom u pokušaju izlaska iz krize.

Osijek je u rujnu 2019. godine izgubio od Varaždina 3-2 i to nakon što je vodio 2-0 u 89. minuti, a taj poraz je toliko razljutio tadašnjeg predsjednika Ivana Meštrovića koji je u eteru, bez ikakvog ustručavanja, rekao kako će kazniti igrače.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Želim napraviti nešto što će meni osobno popraviti ovakvu večer. Slijede financijske kazne za sve aktere ove ne-pobjede, dakako iz naših redova. No, kazna nije tu da klubu 'uštedi' novce, već da kroz primjer još jednom pokaže koja je ideja u pozadini NK Osijek. A to je pokretati i akcelerirati dobre projekte u našem gradu! - rekao je Meštrović.

Opet je HUNS u javnost izašao s oštrim priopćenjem u kojem je osudio namjere predsjednika Osijeka.

- NK Osijek jedan je od najvećih hrvatskih klubova, a pravna služba kluba upoznata je s odlukama (praksom) CAS-a i DRC-a, stoga vjerujemo da se radi o izjavi koja je izrečena u afektu. U suprotnom to bi bio korak unazad u vođenju kluba. NK Osijek i Nogometni sindikat imaju odličan odnos dugi niz godina, stoga ćemo o ovoj temi razgovarati s klubom.

Jakirović, dakle, može zaboraviti na ovako što. Morat će smisliti neki konvencionalniji način za razbuditi svoje igrače koji su u očitom padu. A je li to dolazak Josipa Brekala, čija će pojava u plavom dresu barem nakratko unijeti mir među Dinamovim pukom, vidjet ćemo uskoro.