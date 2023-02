Jakirović: Ljudi su nam se mogli ušetati u gol. A dečkima s klupe govorim da će rješavati susrete

Kao što smo i najavljivali, vidjeli smo svega u ovoj utakmici! Mislim da smo dobro otvorili susret i jedno 20-25 minuta dobro kontrolirali utakmicu i imali zasluženo vodstvo 1-0. A onda smo počeli raditi ne-vje-ro-ja-tne pogreške i doslovno sami u život vratili Lokomotivu pa izuzetno opasno živjeli, rekao je trener Rijeke Sergej Jakirović nakon slavlja protiv Lokmotive 2-1 u Kranjčevićevoj pa dodao:

- Ljudi su imali tri zicera, mogli su nam se ušetati u gol, ali na našu sreću oni ništa od toga nisu realizirali pa smo nekako preživjeli to prvo poluvrijeme s vodstvom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Lokomotiva je stvorila niz sjajnih šansi pa tek u nadoknadi stigla do smanjenja vodstva.

- Na odmoru smo napravili dvije zamjene, presložili se i izgledali puno stabilnije. Mislim da smo bili u kontroli, poveli 2-0 i 'ajmo reć' priveli utakmicu normalno kraju. Naravno da se ovaj gol koji smo primili u nadoknadi nije trebao dogoditi, da naša reakcija treba biti bolja, ali na kraju ipak čestitam mojim dečkima na još jednoj pobjedi.

Foto: Sofascore za 24sata

Otkako je stigao u Rijeku, Sergej Jakirović je osvojio 13 od mogućih 15 bodova. Preporodio je Riječane kojima je cijelu prvu polusezonu prijetila relegacija.

- Ne mogu reći kako sam očekivao da ćemo u pet kola doći na dva boda od četvrtog mjesta, to bi bilo bahato. Utoliko prije što smo imali i gostovanja u Osijeku i Splitu. Ali vjerovao sam u naš rad, naravno, i da će nam se to dobrim vratiti. Mislim da su nas pobjede na Šubićevcu i Poljudu nekako katapultirale u pozitivu, donijele dodatnu dozu samopouzdanja i vjere u vlastite mogućnosti. Dečki su bili u lošem stanju, ali evo nas... Četiri pobjede zaredom. Borit ćemo se do kraja da probamo dohvatiti to četvrto mjesto. U HNL-u se iz kola u kolo dokazuje kako svatko svakog može pobijediti.

Jakirović će igračima dati slobodno. Utakmica je bila puna tempa i trke.

- Mlada smo momčad, dečki su iscrpljeni nakon ove utakmice. Nije lako kontrolirati jednu ovako živu i motoričnu momčad kao što je Lokomotiva. Sad ću im dati dva dana slobodno pa od utorka krećemo dalje s radom.

Galešić je imao dvije loše reakcije u prvom dijelu, a na odmoru ga je zamijenio Smolčić.

- Je, ulaskom Smolčića dobili smo na sigurnosti u zadnjoj liniji. Tom sam zamjenom i zaštitio Galešića. Normalno je da mladi igrači imaju oscilacije tijekom sazrijevanja. Vidio sam mu po govoru tijela i izrazu lica da je kao u nekom knock-downu, ali zato i imamo ovoliko igrača, a Smole je svoje stvarno odradio dobro, opet. Zapravo svi koji su ušli s klupe. Banda je namjestio gol, Obregon opet zabio gol ulazeći s klupe. I to je stvarno: su-per. Jer to je ono što im stalno pričam: vi koji uđete s klupe vjerojatno ćete rješavati utakmice! I to za sada zaista jest tako.

Zašto je Janković ostao u svlačionici?

- Niku Jankovića sam zamijenio samo zbog žutog kartona. Predobro ga poznam i znam da on stalno i uvijek ide pun gas. Zamijenio sam ga za njegovo dobro.

Najčitaniji članci