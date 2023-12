Jakirović: Mogu knjigu napisati što nam se sve događa. Igrači poput Kaneka se svijećom traže

Kada su dinamovci izašli na Kušek-Apaš i uvjerili se na čemu će igrati, pohvatali su se za glavu. Pogotovo trener Sergej Jakirović kada se na smrznutom travnjaku prepunom rupa prvi golman Danijel Zagorac ozlijedio na zagrijavanju, a Martin Baturina otpao zbog bolesti. Nova ozljeda bila bi kobnija od izgubljenih bodova u Koprivnici jer pred Dinamom je završnica godine u kojoj lovi europsko proljeće.

Pokretanje videa ... teren slaven belupa | Video: 24sata/Video

Ipak, 'modri' su rutinirano odradili uvijek teško gostovanje, ovaj put u katastrofalnim uvjetima na minus dva. Hrvatski prvak slavio je 2-0 golovima Petkovića i Špikića i tako smanjio zaostatak za Hajdukom uz dvije utakmice manje.

- Pohvalio bih dečke na teškom terenu, uspjeli smo iskontrolirati utakmicu, zabili gol u pravom trenutku. Pokušali smo što ranije zabiti i drugi da ne bi nešto zalutalo. Čestitam Špikiću na 100. nastupu i tom golu kojim smo priveli utakmicu na vrijeme kraju - rekao je Sergej Jakirović nakon pobjede.

Prvom golmanu dogodio se peh uoči zagrijavanja. Ozlijedio se na nesvakidašnji način. Kako su ga morali zamijeniti, nije mogao biti na klupi pa je pričuvni golman morao dolaziti iz Zagreba.

- Zagorac je prilikom izlaska iz svlačionice stao na stepenicu, vjerojatno zaleđenu i izvrnuo gležanj. Nije mogao šutnuti loptu, pa smo morali reagirati. Kasnije nije mogao biti ni na klupi, pa je Krkalić naknadno došao u Koprivnicu. Ma mogu knjigu napisati što nam se sve događa ove polusezone. Bit ćemo ubuduće pametniji, barem na ova kraća putovanja voditi više igrača. Zagorac? Kaže da je dobro, sljedećih dana će biti na terapiji.

Kaneko radi razliku na terenu

Uoči utakmice otpao je i Martin Baturina.

- Baturina nam se probudio s temperaturom, kao prošli tjedan u Osijeku Dino Perić. Valjda je to takav period. Sučić i Halilović su bili jako dobri, drago mi je zbog njih, zaslužili su priliku. Konkurencija je jaka, žao mi je što Tibor nema veću minutažu - kazao je Jakirović.

Čudesnu utakmicu odigrao je Takuro Kaneko koji uz Petkovića polako postaje prva violina Dinama. Asistirao je za oba gola.

- Kaneko? Jako se trudi i drago mi je zbog njega, cijelo vrijeme je ponizan i skroman. Kad sam došao u Dinamo prvo sam stavljao igrače koje poznajem, a Kaneka nisam znao. Trudi se, uči hrvatski i engleski, suigrači su ga sjajno prihvatili. Sve mu se otvorilo protiv Lokomotive, a sad radi razliku na terenu. I takvi igrači koji rade razliku se danas svijećom traže po svijetu.

Dinamo za vikend na domaćem terenu dočekuje Rudeš.

- Vidjet ćemo, do tada ima četiri-pet dana. Theophile je danas osjetio zadnju ložu, imamo neke igrače s po dva žuta kartona, moramo i o tome prije utakmice s Hajdukom voditi računa. Nešto ćemo rotirati, ali biti dovoljno ozbiljni kako bi dobili i tu utakmicu - zaključio je Jakirović.

Slaven Belupo nije uspio iznenaditi Dinamo. Na samom početku gol Tomislava Štrkalja poništen je zbog minimalnog zaleđa. Belupo je pokušao nešto napraviti u prvih 20 minuta, a nakon toga su gosti uspostavili dominaciju.

Ferenčina: Dinamo nismo, ali vjerujem da možemo iznenaditi Osijek i Rijeku

- Čestitam igračima obje momčadi, igrali su na teškom terenu u polarnim uvjetima. Mogu žalit za prvih 15-20 minuta gdje smo imali dobrih kontri, falio nam je završni pas. Nismo to imali, Dinamo je to iskoristio i zabio gol. Kasnije smo pokušavali stiskati, ali nismo imali šansi do zadnjih pet minuta. Oni su riješili utakmicu drugim golom, čestitam svima na angažmanu, ali Dinamo je zaslužio pobjedu - rekao je trener Belupa Roy Ferenčina pa nastavio:

- Ne mogu biti zadovoljan, ne kad se izgubi. Bez obzira koju momčad vodili. Dinamo je skup reprezentativaca i jako dobrih igrača. Zna se što im znači Petković koji je dominirao i zabio prvi gol. Nekim segmentima sam zadovoljan, možemo bolje, ali falila su nam dva-tri igrača koji bi nam puno pomogli.

Briljirao je Japanac Takuro Kaneko koji je dvaput asistirao.

- Kaneko? Japanac je dobro iskoristio njihovu desnu stranu, asistirao je, ali nije samo on bio dobar. To je Dinamo, prepuni su kvalitetnih igrača.

Pred Slavenom je težak kraj godine. Prvo gostuju kod Rijeke pa potom kod Osijeka.

- Sad nas čekaju Rijeka i Osijek, sve su to momčadi koje su na papiru jače od nas. I financijski i kako god. Mi ćemo sigurno nekoga iznenaditi, Dinamo nismo, vjerujem da ćemo Rijeku ili Osijek. Možemo odigrati puno bolje nego danas, to ćemo i napraviti.