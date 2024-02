Jakirović: Moji igrači su heroji! Ovako odigrati dvije utakmice u 68 sati... Sopić? Bez komentara

Dinamo je do još jedne pobjede stigao u sudačkoj nadoknadi. Zagrepčani su ovoga puta u derbiju kola pogotkom Brodića iz penala u 94. minuti srušili Rijeku.

- Moji igrači su danas heroji, ovako odigrati dvije utakmice u 68 sati, pa kroz utakmicu pokazivati sve više energije, kapa do poda. Bili smo strpljivi. Postavka Rijeke je sugerirala da će nas čekati, ali su potentna momčad. Najbliže smo bili golu kod udarca Petkovića glavom, u nastavku mi je prvih 20 minuta išlo kao da ćemo povesti - rekao je Sergej Jakirović, pa dodao:

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Neopreznost Rijeke kod tog gola, Brodića ga je zabio, mislim da smo bili bolji za jedan gol. Zasluženo. Čestitke dečkima. Kako sam emotivno? Ne vidite kod primljenog gola da je bilo zaleđe, ali emotivno sam OK. Svaku utakmicu igramo na pobjedu, a igrali smo protiv Rijeke koja ima sjajan niz, jako su dobra momčad. Zato je ta naša energija bila ključna. I išli smo istom postavom kao u četvrtak.

Prvi put ste vadili Petkovića, pokazalo se da i igrači s klupe mogu biti bitni, donositi Dinamu pobjede...

- Veliki je umor, pušem i na hladno po pitanju Brune, jednom sam se opekao i on se ozlijedio. Imamo Brodića i Kulenovića, i on je bio u planu da uđe, ali je Ristovski tražio zamjenu. Penal Brodića? On i Baturina su se dogovorili oko toga, ja sam bio za Brodića, manje je igrao u zadnje vrijeme, bio je smireniji. Baturina ipak ima puno više minuta i umora u nogama.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Sopić je rekao da Dinamo ima više sreće nego pameti aludiraju na golove u zadnjim minutama. Vaš komentar?

- Bez komentara.

Je li ovo ta utakmica koja može preokrenuti cijelu sezonu?

- Svi se tome nadamo, ali bit će svega do kraja. Svi se bore kao i mi, svi žele pobijediti, osvojiti prvenstvo. Ovo nam je veliki plus s mentalne snage, sad ovisimo o sebi.

Kako danas gledate na VAR? I danas je bilo svega.

- VAR? Ne znam što bih rekao. Mislim da je to dobra stvar, ali je selektivna stvar, nikad nismo dosljedni. Kao nama kad protiv Betisa sude penal, pa iz drugog kuta vidite da nije.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Jakirović je nastavio...

- Dinamo godinama igra svaka tri-četiri dana, to je sve dio iskustva, ali pokazuje i karakter momčadi. Naše zajedništvo koje se diže pobjedama. Mi poslije Betisa više nismo pričali o njima, bili smo fokusirani na Betis. Ostali smo u HNL-u dužni navijačima. Momčad se diže, a problem je što već za srijedu u Kupu nemamo neke pozicije na kojima možemo mijenjati igrače.

Dinamo bi protiv Gorice u Kupu trebao imati puno promjena...

- Bulat je puno bolje, mlad je dečko, vidjet ćemo. Ogiwaru bih volio već imati u srijedu. Promijenit ćemo za Goricu dosta igrača, dečki dobro treniraju, zaslužuju priliku - završio je Jakirović.