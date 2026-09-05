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HULL IMA SJAJAN NIZ

Jakirović nakon remija: Naš je cilj što prije skupiti bodove...

Piše Issa Kralj,
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Jakirović nakon remija: Naš je cilj što prije skupiti bodove...
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Foto: Ian Hodgson
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Očekujem li da ćemo se boriti za mjesto u Ligi prvaka? Ne, naravno, još je rano, izjavio je Sergej Jakirović nakon remija protiv Aston Ville

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Sergej Jakirović nastavio je nevjerojatan niz u Premier ligi te njegov Hull City još uvijek nakon trećeg kola ne zna za poraz. 'Tigrovi' su pred domaćom publikom remizirali protiv Aston Ville (0-0) te se trenutačno nalaze na visokom trećem mjestu engleske Premier lige. Jakirovićeva momčad ima dva boda manje od prvoplasiranog Manchester Cityja, a aktualni prvak Arsenal ima bod manje. 

Nakon utakmice, Jakirović nije imao razloga za nezadovoljstvo što je jasno i naglasio. 

Premier League - Hull City v Aston Villa
Foto: Ian Hodgson

- Realist sam. Mislim da je ovo realan rezultat. Dali smo sve što smo imali. Oni su imali dvije čiste prilike, a i mi smo na kraju mogli pobijediti. Neću biti nezahvalan, ovo je sjajan rezultat za nas. Sedam bodova iz tri utakmice i čista mreža. Idemo dalje - izjavio je za BBC te nastavio: 

- Očekujem li da ćemo se boriti za mjesto u Ligi prvaka? Ne, naravno, još je rano. Naš je cilj što prije skupiti bodove. Mislim da nam treba oko 38 ili 40 bodova, tako da ih želimo osvojiti što je prije moguće. 

PREMIER LIGA Hull City - Aston Villa 0-0: Profa Jakirović i dalje ne zna za poraz
Hull City - Aston Villa 0-0: Profa Jakirović i dalje ne zna za poraz

Prometno je bilo u Hullu na kraju ljetnog prijelaznog roka, a u Jakirovićevu momčad stiglo je čak šest pojačanja. 

- Znam okosnicu svoje momčadi, to su igrači koji su igrali u Championshipu. Naravno, doveli smo nove igrače kako bismo podigli kvalitetu i to smo napravili. Veliki problem za mene predstavljaju igrači koji nisu prošli pripreme. To je zaista velik problem. Ali pokušat ćemo ih postupno uključivati. Primjerice, u utorak ćemo iskoristiti priliku da im damo određenu minutažu, a nakon toga dobit će novu priliku - zaključio je. 

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