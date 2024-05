Jakirović: Neću feštati. Teško je, ali moram raditi. Život ide dalje

Dinamo je na korak do novog naslova prvaka! Zagrepčani su u najiščekivanoj utakmici sezone slavili (2-1) na Rujevici, tri kola prije kraja prvenstvene sezone pobjegli drugoplasiranoj Rijeci na (ne)dostižna četiri boda razlike. Sergej Jakirović na "pressicu" je poslije utakmice došao prilično sretan i zadovoljan.

- Podijelio bih utakmicu na dva dijela, Rijeka je u svemu bila bolja u prvom dijelu, nismo se nametnutli. Stvarali su nam probleme, kontrolirali nas lakoćom, odlučili smo na poluvremenu mijenjati sustav. Dobili smo ga, ali onda šok - penal. Zakašnjela reakcija Pierrea. Pokazali smo mentalnu snagu, pa i iskustvo u ovakvim utakmicama, fenomenalan gol Brune Petkovića, pa Hoxha za kraj. Razmišljali smo braniti 1-1, ali nismo, on je ušao i zabio važan gol - rekao je Sergej Jakirović, pa nastavio:

- Uzeli smo važna tri boda s direktnim suparnikom koji cijelu sezonu igra fantastično. Nije još riješeno prvenstvo, matematika je još u igri. Znamo što sve moramo napraviti, dolazi nam Osijek, odlučujemo sami o sebi. to smo željeli, dok smo gledali momčadi ispred sebe.

Ovo je bila jako emotivna utakmica za vas...

- Zahvaljujem se cijeloj momčadi, svi su mi izrazili podršku, odluka moje obitelji i mame je bila da budem danas na klupi. Moram radit svoj posao, koliko je teško život ide dalje, u utorak je pogreb i to je to.

Biste li u 85. minuti bili zadovoljni jednim bodom?

- To je zasluga Rijeke koja je stiskala, kolega Sopić je ubacio Marića i Obregona, išao je na pobjedu. Znamo kako je igrati na Rujevici, zabili smo drugi gol. Bi li bio zadovoljan bodom u 85. minuti? Pokazali smo da uvijek idemo do kraja, ali s obzirom na tijek utakmice na kraju bi bili zadovoljni i bodom.

Kako ste vidjeli penal za Rijeku? I onu situaciju kad Selahi nije dobio drugi žuti karton?

- Situaciju kod penala nisam vidio na snimci, ali rekli su mi kako je Pierre-Gabriel nagazio Pašalića kad je ovaj dodao loptu. Selahi? Mislim kako reakcija Rijekine klupe sve pokazuje, to bih i ja napravio.

Jeste li se planski povukli na Rujevici?

- Nije bilo planski se povući, nismo imali dobar protok, slabo smo okretali strane do "wing-backova", gubili smo duele, nismo uopće imali reakcije na druge lopte. Ma nije nam to bio plan, nego njednostavno nismo bili dobri. I to nije bilo dobro.

Bruno Petković je opet bio junak utakmice...

- Petković? On jako utječe na igru, kad je jesenas bio dva mjeseca ozlijeđen imali smo ozbiljnih problema. Dokazana klasa, hrvatski reprezentativac, jako je važan za nas.

Petković vas je i smirivao u jednom trenutku pri kraju utakmice...

- Bruno je naš kapetan, to je sve nogometni folklor. Neći ni reći što mi je jedan gospodin iza klupe sve rekao, to ide njega, ne mene.

Praktički ste na korak do novog naslova, slijedi li neka fešta?

- Ne znam za momke, ja sigurno neću - završio je Jakirović.