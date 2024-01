Jakirović: Perković je mogao udariti glavom u zid! Strašno, nismo ništa naučili od Ćustića...

Trener Dinama Sergej Jakirović osvrnuo se na zimske pripreme koje su završile besprijekorno, s pet pobjeda u pet utakmica uoči nastavka prvenstva već u utorak protiv Lokomotive u Kranjčevićevoj. Ali bilo je tu i dramatičnih trenutaka poput onoga s utakmice protiv Celja, kad je Mauro Perković tijelom probio zaštitnu ogradu i umalo završio u zidiću uz teren.

- Sreća je što je odskočio prije udarca, mogao je udariti glavom u zid. Ništa nismo naučili od slučaja Ćustić, dečko je išao igrati utakmicu i poginuo, strašno - rekao je Jakirović.

Nije zadovoljan terenima u Istri, ali je to, kaže, dobra priprema za ono što ih čeka na Kranjčevićevoj i Drosini.

Kakav će ljudi gledati Dinamo na proljeće?

- Puno intenzivniji, s puno više ritma, bržim protokom lopte i reposjedom. Dinamo tako mora igrati jer inače može biti više nervoze ili ćeš tražiti gol u drugom poluvremenu, što se nekad i događa. Intencija će nam biti što prije zabiti gol, naglasak je u ova 22-23 treninga bio upravo na tome - kaže trener Dinama, prenosi Germanijak.

Tijekom ove pauze u momčad su stigli Fran Brodić i Moreno Živković (s posudbi u Varaždinu odnosno Lokomotivi), Arbër Hoxha iz Slaven Belupa i Takuya Ogiwara iz Urawa Redsa.

- Jako su se dobro prilagodili, a u Dinamu su uvijek veliki zahtjevi i konkurencija. Imaju dosta samopouzdanja i dobre polusezone iza sebe, jedina mi je želja bila da nastave igrati kao dosad. Nema smisla da se nešto ustručavaju, nego da nastave i pokažu kvalitetu.

U klub bi do kraja prijelaznog roka, kaže, moglo doći još jedno krilo, a otvorena je opcija odlaska Sadegha Moharramija, koji je s Iranom na Azijskom kupu, ali samo ako dođe i adekvatna službena ponuda.

Ipak, najviše se bure diglo oko propalog dolaska Josipa Brekala. I igrač i klub htjeli su suradnju, ali "modri" se nisu uspjeli dogovoriti s Fiorentinom.

- Je li mi žao? Nema mi što biti žao, imali smo želju, ali do toga nije došlo. Idemo dalje - priznao je Jakirović, koji je spletom okolnosti postao i v.d. sportskog direktora jer uprava još nije imenovala nasljednika Ante Čačića, koji je imao dvostruku ulogu, propala je opcija oko povratka Ivana Mancea iz Turske.

- To je odluka uprave, radimo odličan posao i bez imenovanja određene osobe na tu poziciji. Nema smisla nekoga imenovati samo da se zadovolji forma.

Posebno mu se svidio Hoxha.

'Nedostaje Dinamo II, prevelik je pritisak i očekivanja'

- Kad skautirate poziciju lijevog krila, on je, izvan Dinama, najbolji u Hrvatskoj. Nema veze odakle je ako donosi kvaliettu. Ali moramo staviti naglasak i na našu školu koja je cijenjena u svijetu i pokazati momcima put.

Nedostaje mu, kaže, opcija da se mladi igrače kale kroz Dinamo II, koji je ugašen nakon odluke HNS-a da druge momčadi ne smiju igrati u drugoj ligi.

- Sedmoricu sam vodio na pripreme, pokazao im da mogu sudjelovati u treningu i igrati. Bilo im je jako teško jer je prije postojala druga momčad koja jako nedostaje. Prevelik je pritsak i očekivanja - kaže trener Dinama koji je otkrio i kako uprava radi na pronalasku filijale, odnosno partnerskog kluba gdje će slati mlade igrače.

'Nou Mikića nitko nije prošao jedan na jedan'

Noa Mikić (16) jedan je od onih koji je objeručke zgrabio šansu na pripremama i ostat će u prvoj momčadi barem do povratka Moharramija.

- Pokazao se jako dobrim s obzirom na mladost. Moramo ući u prvenstvo kvalitetno i pobjeđivati da bismo došli do prostora za mlade igrače. Na njega se računa, igra bez respekta i to me se dojmilo, ima fizičku moć i moć ponavljanja, djeluje neprelazno. Ne znam je li ga itko prošao jedan na jedan na pripremama - rekao je Jakirović i potvrdio da će "jedinica" i dalje biti Danijel Zagorac ispred Ivana Nevistića.

Osvrnuo se Jakirović na Hajduk i njegova pojačanja.

- Pratim sve, ali najvažnije je kakvi smo mi, na drugo ne mogu utjecati. Vidim da su došli Laszlo i Kalinić, to im dosta znači, pogotovo u smislu iskustva. Rijeka? I nju vidim kao kandidata u borbi za naslov, ispred nas je i to nije slučajno. Rijekina je prednost što nema što izgubiti, manji je pritisak. Hajduk ima što izgubiti, prvo mjesto. Ali puno je utakmica do kraja, moraš na svakoj biti maksimalan. Imali smo puno utakmica, pogotovo u listopadu, kad su nas napale ozljede. Samo zdravlje, a onda možemo pobijediti bilo koga.

Hoće li biti katastrofa ako Dinamo ne bude prvak?

- Neće jer duboko vjerujem da ćemo biti prvaci. Ne vidim kakva bi bila katastrofa da u nekoj idućoj sezoni netko drugi osvoji naslov. Svjestan sam da će biti teško i zahtjevno ove sezone, ali prevagnut će na našu stranu. Moramo pobjeđivati u nizovima i ne razmišljam da nećemo biti prvaci, to mi još nije palo na pamet.

'Stojković bi se mogao vratiti krajem veljače'

Luka Stojković mogao bi biti pojačanje na tom putu.

- Krajem veljače ili početkom ožujka trebao bi početi trenirati s momčadi. Vidjet ćemo kako će se razvijati, i on i Kačavenda dobro se oporavljaju.

U klubu su pratili i trećeg Japanca Yasuta Wakizaku (28), reprezentativnog veznjaka koji igra za Kawasaki Frontale.

- Ako ga dovodiš, moraš ga dovesti za prvih 11. Nekako ima puno godina da bismo ga dovodili da bude na klupi, a sad imamo puno veznih i gužva je na tom dijelu terena. Naravno, ako netko ode, vidjet ćemo. Ima ih u Japanu puno dobrih, pratimo sve da možemo reagirati ako se što dogodi - zaključio je Sergej Jakirović.