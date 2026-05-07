Jakirović o doigravanju za PL: Imam iskustva iz Dinama, dobro se nosim s takvim pritiskom...

Piše Jakov Drobnjak,
Mislim da će ove dvije utakmice biti lakše za igrati jer imate 180 minuta na raspolaganju. Imam iskustva iz Dinama, gdje smo igrali doigravanje za Ligu prvaka, rekao je Sergej Jakirović

Sergej Jakirović s Hull Cityjem kreće u lov na Premier ligu. Čudesan posao napravio je bivši trener Dinama u Championshipu s momčadi kojoj su prognozirali borbu za ostanak te je bila pod zabranom kupovanja igrača. Prva utakmica polufinala za promociju Hull igra u petak na domaćem terenu protiv favoriziranog Millwalla. Za Hull Live dao je izjave.

- Mislim da će ove dvije utakmice biti lakše za igrati jer imate 180 minuta na raspolaganju. Imam iskustva iz Dinama, gdje smo igrali doigravanje za Ligu prvaka. U ovakvim utakmicama morate biti vrlo pametni i mudri jer se u prvom susretu ništa ne odlučuje - rekao je Jakirović pa dodao:

- Pravila gola u gostima više nema, ali morate biti bolja momčad u zbroju dva susreta. Vidjet ćemo tko će zabiti više ili primiti manje golova. Ulog je golem, da. Pitanje je tko će se bolje nositi s pritiskom. Mogu reći da se ja s njim dobro nosim.

Podsjetimo, Jakirović je s Dinamom igrao doigravanja. U dvomeču za plasman u Europsku ligu Dinamo je izgubio od Sparte Prag 5-4 nakon dvije utakmice, a zatim iduće sezone u doigravanju za Ligu prvaka protutnjio pored Qarabaga s 5-0. Tako da zaista hrvatski trener ima iskustva s utakmica doigravanja i dvomeč s Millwallom bit će pravi spektakl.

- U redu, prva je utakmica kod kuće i cilj je uvijek pobjeda kako biste stekli prednost za uzvrat. No, bez obzira na ishod u petak, sve će se odlučivati u ponedjeljak - rekao je trener Hulla pa istaknuo važnost navijača:

- Potrebna nam je glasna podrška jer momčad to osjeti u teškim trenucima. Oni vas guraju naprijed. Ako se mučite na terenu, oni to prepoznaju i pokušavaju vas pogurati još jače. Kad više nemaš snage za trčanje, oni te mogu nositi svojom bukom. To je iznimno važno i nadam se da će u petak biti vrlo glasni.
 

