Jakirović o doigravanju za PL: Imam iskustva iz Dinama, dobro se nosim s takvim pritiskom...

Sergej Jakirović s Hull Cityjem kreće u lov na Premier ligu. Čudesan posao napravio je bivši trener Dinama u Championshipu s momčadi kojoj su prognozirali borbu za ostanak te je bila pod zabranom kupovanja igrača. Prva utakmica polufinala za promociju Hull igra u petak na domaćem terenu protiv favoriziranog Millwalla. Za Hull Live dao je izjave.

- Mislim da će ove dvije utakmice biti lakše za igrati jer imate 180 minuta na raspolaganju. Imam iskustva iz Dinama, gdje smo igrali doigravanje za Ligu prvaka. U ovakvim utakmicama morate biti vrlo pametni i mudri jer se u prvom susretu ništa ne odlučuje - rekao je Jakirović pa dodao:

- Pravila gola u gostima više nema, ali morate biti bolja momčad u zbroju dva susreta. Vidjet ćemo tko će zabiti više ili primiti manje golova. Ulog je golem, da. Pitanje je tko će se bolje nositi s pritiskom. Mogu reći da se ja s njim dobro nosim.

Podsjetimo, Jakirović je s Dinamom igrao doigravanja. U dvomeču za plasman u Europsku ligu Dinamo je izgubio od Sparte Prag 5-4 nakon dvije utakmice, a zatim iduće sezone u doigravanju za Ligu prvaka protutnjio pored Qarabaga s 5-0. Tako da zaista hrvatski trener ima iskustva s utakmica doigravanja i dvomeč s Millwallom bit će pravi spektakl.

- U redu, prva je utakmica kod kuće i cilj je uvijek pobjeda kako biste stekli prednost za uzvrat. No, bez obzira na ishod u petak, sve će se odlučivati u ponedjeljak - rekao je trener Hulla pa istaknuo važnost navijača:

- Potrebna nam je glasna podrška jer momčad to osjeti u teškim trenucima. Oni vas guraju naprijed. Ako se mučite na terenu, oni to prepoznaju i pokušavaju vas pogurati još jače. Kad više nemaš snage za trčanje, oni te mogu nositi svojom bukom. To je iznimno važno i nadam se da će u petak biti vrlo glasni.

