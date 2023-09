Jakirović o pojačanjima i fair play potezu: To bi bio cirkus! A i ja sam ljut pa me ništa ne pitaju

Nismo se predali ni u jednom trenutku. Dobro smo ušli u utakmicu, imali dvije dobre šanse, a onda se dogodi jedna greška Boška, nismo mu dali da potone jer znamo da se vraća. Konsolidirali smo se do kraja prvog dijela, samo smo previše išli po sredini, imali preko Emrelija šansu koju je Malenica obranio, počeo je Sergej Jakirović nakon dramatičnog preokreta Dinama kod Osijeka od 0-2 do 3-2.

Izgledalo je vrlo loše po njega nakon ranog gola Ramona Miereza pa i Domagoja Bukvića u prvom napadu drugog dijela, ali "modri" su se vratili na krilima Mahira Emrelija i Brune Petkovića, koji je zabio dva penala u samoj završnici.

- Morali smo mijenjati na poluvremenu, izvadili Špikića, riskirali maksimalno. Emreli je zabio, dva penala, imamo VAR, vjerojatno su ljudi vidjeli da su bili penali. Nije ih lako zabiti, ali zasluženo smo pobijedili - rekao je Jakirović.

Mijenjao je već nakon pola sata, Bogdan Mihajličenko napustio je igru i nije pružio ruku treneru. Umjesto toga napucao je bočicu.

- Mihajličenka sam izvadio jer se nije dobro pozicionirao, probijali su nas po toj strani i nisam imao što čekati. Ristovski je izašao zbog zatezanja mišića. Nama je svaka utakmica finale, znam da se on ljuti. I ja sam ljut sa strane pa me nitko ništa ne pita. Imamo dovoljno igrača koji mogu uskočiti - rekao je trener Dinama za MAXSport.

- Nije se dogodio pad nakon 0-2, cijela priprema je bila takva, Sparta je bila bolja od nas i treba joj čestitati. Okrećemo se pauzi, odlazi nam 12 reprezentativaca, nismo imali u zadnjih 10 dana nijedan normalan trening, nemam još konačnu sliku o svim igračima. Pokušat ćemo odigrati neku prijateljsku - dodao je trener Dinama.

A što je s glavnim igračem Brunom Petkovićem?

- Petković je s nama, potpisat će novi ugovor, to je sve dogovoreno. Pokušat ćemo sutra dovesti još dva igrača za Europu, a poslije i do 8. rujna što bude trebalo kako bismo mogli do kraja sezone doći na vrh. Oko Miereza se stvorila fama, a tko ga ne bi htio? Čovjek je dokazana kvaliteta, ali pita se Osijek. Ako nećeš platiti što oni traže, neće biti to. Ostali smo bez trojice standardnih reprezentativaca, nositelja igre, tražimo isto tako i po drugim klubovima.

Dinamo je smanjio zaostatak za Hajdukom na pet bodova uz utakmicu manje, bijeli su kiksali na Poljudu protiv Istre.

- Ovo je maraton, ne možeš misliti u sedmom kolu da ćeš biti prvak. Svugdje možeš kiksati, imamo 36 kola, dvije zaostale, ne možemo unaprijed bodove upisati na terenu i tako ćemo se morati postaviti.

Slično je ponovio na konferenciji za medije.

- Bili smo 15 minuta u nokdaunu, ali se konsolidirali. Malenica je obranio neke naše šanse, morali smo brzo mijenjati. Nisam bio zadovoljan Mihajličenkom, Ristovski je izašao zbog zatezanja mišića, pa smo neplanirano promijenili Špikića jer nisam očekivao da će ostati bez goriva. Primili smo drugi gol koji je prejeftin za Dinamo. Riskirali s Drmićem, Eremlijem, svime ofenzivnim što smo mogli. Osijek je ostao s petorkom nazad, dva penala koja je VAR vidio da jesu i nagradila nas je upornost.

Mihajličenko?

- Nije dobro funkcionirao, dao je Bukviću previše prostora, nije ni dolazio naprijed. Mogli smo samo dobiti drugi gol.

Kako je vidio fair play potez Marka Bulata koji je iz slobodnjaka iz obećavajuće pozicije samo dodao domaćinima?

- U pravu je što je to napravio. Ja nisam bio upućen što se dogodilo, kasnije sam tek shvatio. Petko mu je rekao da vrati loptu. Pohvala i Bulatu i Petku. Moja je klupa cijela skakala, ali u poluvremenu su mi objasnili potez i svaka im čast. Dobro da je tako jer bio bi cirkus.

Otkrio je nešto više o pojačanjima.

- Nismo ni trenirali, sve je bila regeneracija. Nemam kompletnu sliku što tko može. Gledao jesam utakmice prije, ali nisu svi igrali. Probat ćemo prijateljsku utakmicu organizirati iako će nas ostati 12. Sosa je u Zagrebu i treba doći na posudbu i u konkurenciju lijevog stopera i beka. Tražimo još nekog u svakoj liniji, ali neću ništa reći više. Golman? Vidjet ćemo, zadovoljan sam Nevistićem i Zagorcem, ali nedajbože ozljede. Volio bih još jednog golmana.

Benrauer?

- Želim ga osjetiti uživo, igrao samo protiv Gorice.

Drmić?

- Na Drmića ozbiljno računam, svi su nekako bili u frižideru. Sad ga treba oživljavati, a raspored je nemilosrdan.