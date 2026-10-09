Jakirović: Očekujem Dinamovu pobjedu protiv Hajduka u Splitu

Hajduk i Dinamo će u subotu od 15 sati odigrati prvi ovosezonski veliki derbi. Vječni rivali na tablici imaju isto bodova (16), ali Dinamo ima utakmicu manje. Sve će oči biti usmjerene na Poljud, a bivši trener Dinama, Sergej Jakirović, dao je svoje mišljenje uoči susreta.

Dinamo je u finalu Kupa | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Jakirović je o derbiju pričao na press konferenciji uoči utakmice svog Hull Cityja i Evertona u šestom kolu Premier lige (nedjelja, 15 sati).

- Dinamo – Hajduk utakmica je koja donosi velik pritisak jer svi imaju velika očekivanja kada si jer je Dinamo najbolja momčad u Hrvatskoj. Dinamo je najbolja momčad u zemlji, ali za pobjedu će biti potrebno odigrati jako dobru utakmicu. Atmosfera će biti odlična i očekujem da će Dinamo će pobijediti - rekao je Jakirović, a prenio Sport Klub.

Jakirovićev Hull trenutačno drži osmo mjesto ljestvice, a upravo je Everton s devet bodova mjesto ispred njega.