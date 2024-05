Jakirović: Ostajem u Dinamu! Ne znam kako je uopće to izašlo

Iako je osvojio dvostruku krunu s Dinamom, kuloarima je prostrujala vijest kako će Sergej Jakirović otići na kraju sezone. Nakon finala Kupa protiv Rijeke je i sam još dodatno zabrinuo navijače izjavom kako mora razmisliti o svemu, ali ipak strepnji je došao kraj. Sada je i službeno, Jakirović će 'modre' povesti u sljedeću sezonu!

Potvrdio je to trener Dinama nakon remija s Rudešom u posljednjem kolu HNL-a i tako stao na kraj nagađanjima.

- Ostajem na klupi, imam dvije godine ugovor, ne znam kako je ta informacija izašla. Može doći do promjene, u nogometu je sve moguće, ali imamo ovdje još posla. Napravit ćemo dobar prijelazni rok sa sportskim direktorom Marićem i predsjednikom Zajecom. Imamo presicu gdje ćemo nas trojica pričati o svemu - rekao je za MaxSport.

Osvrnuo se i na turbulentnu i tešku sezonu u kojoj je Dinamo veći dio prvenstva bio na trećem mjestu, ali je na kraju uvjerljivo osvojio dvostruku krunu.

- Odličan posao smo napravili, na kraju dupla kruna. Da nam je to netko rekao prije četiri tjedna, ne bih baš stavio na nas. Igrači su pokazali zajedništvo. Pun je stadion, ne sjećam se kad je ovako bilo. Idemo se proveseliti i napraviti pravu feštu.

Dinamo nije izgubio u prvenstvu od 23. siječnja i teškog nokauta od Lokomotive na Maksimiru.

- Ja računam naš niz bez poraza od utakmice u Grčkoj. Možda je to bila sreća u nesreći što smo ispali iz Konferencijske lige, nije bilo ugodno, mislim da nam je to pomoglo u završnici prvenstva. Postali smo još više svjesni da nam je HNL važan. Dečki su mi rekli: 'Šefe, dobit ćemo sve do kraja'. Danas nismo, ali napravili smo glavni dio posla.

Hrvatski prvak je svoj dio posla odradio, a sada će nestrpljivo čekati sljedeći vikend i finale Lige prvaka. Ako Real Madrid osvoji, Dinamo će igrati play-off Lige prvaka sljedeće sezone.

- Pratit će se finale Lige prvaka, navijamo više nego ikad za Real Madrid. Znamo kako je kad kreneš jako rano, nemaš odmora. Ovo bi bilo sjajno kada bi krenulo 23. kolovoza u play-offu. Imat ćemo cijeli lipanj za odmor. Kada Real osvoji, još jednom ćemo se proveseliti.

Priznao je Jakirović kako je sezona bila izuzetno iscrpljujuća.

- Meni je ovo prvo iskustvo. Kada ste van Dinama, govorite da bi napravili to ovako i onako, ali kada uđete u ovaj žrvanj, onda vidite da to nije baš tako. Ja sam nekako izdržao na svoj način, jako puno je utakmica i teško je ljudima objasniti kada nemaš vremena za ništa. Moramo smisliti nešto novo za pripreme kako bismo bili još uigraniji - rekao je trener Dinama.